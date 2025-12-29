港人小食店買外賣加$2無外賣碗？要求補回/退錢獲1回應嘆「好無奈」 網民發現細節咁解釋……

平常到餐廳買外賣，大多會額外收取膠袋或外賣盒費用。近日，有港人到一間小食店購買外賣炸墨魚丸及貢丸，同時被收取$2外賣附加費，但當她領取外賣時，發現店方並未有使用外賣碗裝起食物，「外賣每碗加$2，但嚟到冇碗」。事主曾向店員反映並要求補回外賣碗或退回$2，惟對方的回應卻令她感到「好無奈」，有眼利網民留意到1個細節解釋：「無話一定包乜嘢」。

港人小食店買外賣加$2竟無外賣碗？要求補回/退錢惜獲1回應嘆「好無奈」

近日有港人到小食店購買外賣炸墨魚丸及貢丸，當時餐廳標示「外賣一律每碗加$2」，故此堂食價$25，外賣加$2後盛惠$27。不過，當事主領取外賣時，發現店員未有使用外賣碗裝起食物，而是用上膠袋，對此感到不滿，「$25一份，你收我$27，冇問題，但嚟到冇碗，咁做乜收我$2，搞笑？」。事主曾向店員反映希望補回外賣碗，或退回$2，對方表示外賣加$2為公司規定，「叫我自己打上去問」，令她大嘆無奈。

網民發現細節解釋：無話一定包乜嘢

對於事主不滿外賣「每碗加$2」卻沒有使用外賣碗，有眼利網民留意餐廳的中英對照標示為「外賣一律每碗加$2（$2 Extra for Takeaway）」，解釋$2為店家收取的外賣費用，「收2元是外賣費，無話一定包乜嘢」，或因「每碗」字眼令事主產生誤會。

不過，有網民認為既然收取外賣費用，「收得兩蚊外賣碗就緊（梗）係要比個碗啦，唔係做咩收兩蚊」、「收$1都應該要畀個碗，何況收$2？」。有網友力撐事主敢於反映，表示自己曾於酒樓外賣多個炒粉麵飯被收取4個外賣盒費用，「其中有兩個點心佢擺埋同一個盒」，故要求對方退回一個外賣盒費用，「佢就話冇收到，仲一手拎走咗張單，勁嬲」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads