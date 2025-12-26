Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON年末勁減！$12店低至8折 超市/家電/服飾折上折再送$100現金券

更新時間：09:30 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-26 HKT

AEON年末勁減優惠！2025年來到尾聲，各大商戶都推出減價優惠作最後衝刺，當中AEON的年末優惠絕對是萬眾期待。AEON作為一間紮根香港多年的日式百貨公司，商品種類包羅萬有，由新鮮食品、家居用品到潮流服飾都一應俱全，深受不同年齡層的顧客歡迎。今次AEON將於12月26日至29日一連四日舉行「超級勁減」，多款貨品在優惠價上再享額外折扣，折上折後隨時比市價平一截，絕對是入貨好時機！

AEON全場貨品照價再折 服飾家品低至8折

AEON這次的「超級勁減」誠意十足，優惠範圍覆蓋全店大部分部門。想為家居換新裝、添置冬日衣物的你絕不能錯過！男女服裝、嬰兒及孕婦用品、HÓME CÓORDY家品系列、Living Plaza及DAISO JAPAN等$12店，全場均享照價再8折優惠，無論是為自己添置保暖外套，或是為家居換上新的收納小物，都能以超值價錢入手。另外，超級市場、其他家品、床品、玩具、文具等亦有照價再9折；電視、雪櫃、洗衣機等大型電器則有照價再95折，優惠全面，滿足一家大小的購物清單。

超市食品折上折 和牛/香印提子必搶

除了全場折扣，AEON更精選多款人氣商品以震撼價發售。對於一眾食家來說，原價$159的「澳洲330日和牛牛肩」絕對是必買之選，現在只需$119即可品嚐到油花豐富、肉質軟嫩的和牛，不論是火鍋或壽喜燒都同樣滋味。水果方面，大大粒、清甜爽脆的「韓國香印提子」僅售$42.9，飯後果必備。家電方面亦有驚喜，Hisense 43吋智能電視機由原價$3990減至$1990，接近半價；近期大熱的Laifen高速風筒亦只售$390，輕鬆入手。想為冬日增添暖意？Casablanca推出的馬卡龍竹纖冬厚被，柔軟親膚，現以$299即可帶回家。

信用卡優惠加碼 會員再派$100現金券

AEON會員在優惠期間消費滿$800，即可獲贈$50電子優惠券兩張，變相再減$100，非常划算。如果同時是指定AEON信用卡持有人，優惠更可疊加！只要憑卡簽賬滿指定金額，並透過手機支付，即可享高達10%現金回贈。若持有AEON Card Purple或AEON Card Premium，更可賺取額外高達6%的「紫『賞』生活」現金回贈，總回贈率可高達16%！不過要留意，所有信用卡推廣均須預先於「AEON香港」手機APP內登記。

AEON超級勁減優惠

  • 推廣日期： 2025年12月26日至12月29日

  • 推廣地點： 全線AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET、Living Plaza等

  • 優惠重點：

    • 男女服裝、嬰兒用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza等照價再8折

    • 超市、家品、床品、玩具等照價再9折

    • 電器照價再95折

    • AEON會員購物滿$800送$100電子優惠券

    • 指定AEON信用卡簽賬享高達16%現金回贈（需登記）

  • 條款及細則： 部分貨品恕無照價再折優惠，部分貨品只於指定分店發售。所有推廣活動須受有關條款及細則約束，詳情請參閱店內海報或向職員查詢。

 

同場加映：AlipayHK年終賞！每日搶3大優惠 Call車/睇戲/交稅最高減$150 北上消費都有折

 

