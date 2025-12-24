Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角再現神秘人龍？隊尾由旺角道排到出彌敦道 千人排足4.5小時只為買這東西？

生活百科
更新時間：16:11 2025-12-24 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-24 HKT

旺角出現神秘人龍？日前位於旺角的T.O.P.商場出現神秘人龍，現場起碼有近千人「打蛇餅」，隊尾更一度由旺角道延伸至彌敦道，場面相當墟冚，當中部分人更排隊長達4.5小時，只為入場購買這類商品？引起網上熱議。

旺角現神秘人龍？隊尾由旺角道延伸至彌敦道 近千人排足4.5小時

日本最大動漫連鎖零售店Animate以直營形式重返香港，昨日（12月23日）於旺角T.O.P商場四樓正式開幕，引入來自日本及亞洲地區的熱門動漫周邊商品，包括漫畫書籍、作品特典、模型、集換式卡片等，吸引大量動漫迷前來朝聖。

不少在現場排隊的網民發文分享現場盛況，可見商場內人頭湧湧，隊伍最後尾由後樓梯延伸至商場外，更一度由旺角道排到出彌敦道，目測人龍起碼近千人，場面相當墟冚，可見Animate具有一定吸引力。

網民直擊：排足4.5小時先入到場

有網民發文分享入場經歷，指自己於開幕當日約下午3時半到場排隊，直至晚上8時才成功入場，排足4.5小時！他表示，店內商品「賣嘅野其實都意外地新」，貨品範疇以香港較多人認識的作品為主，惟貨量不算多，感覺像是「試水溫咁款」。他亦指出店舖面積偏細：「咁細個舖位其實都預咗佢擺唔到幾多嘢」，他形容整體體驗「其實唔算差，唔洗排嘅話路過行個圈都係可以嘅」。

對此排隊盛況，不少網民表示震驚：「真係估唔到會咁誇張」、「日本嘅Animate咁大都無咩好嘢賣，更何況香港……大極有限」、「池袋嗰間得個大字，層層賣嘅都咁上下，無咩特別嘢好買，香港應該差不多……」、「入到去乜貨都冇啦！」不過亦有人認為「振興香港經濟」、「動畫經濟萬歲」、「學生放假好得閒嘛，排下當gathering都ok開心嘅」。有網民則指出開幕首日已有實施人流管制，部分時段出現插隊情況，店方需維持秩序，建議「應該要租大啲間鋪。」官方專頁亦發文表示若輪候時間過長，或將採用派籌方式安排。

圖片來源：20umi_sonoda02@Threads、imas_s0v0@Threads、ventiandgaming@Threads

延伸閱讀：冬至酒樓驚遇半裸圍裙男跳舞巡遊？網民笑言「好嘈又好笑」 背後竟是連鎖米線店良心活動？

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
11小時前
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
3小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
7小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
2025-12-23 15:29 HKT
01:33
粵車南下第一滴血！違泊感受地道「牛肉乾」 司機認錯交罰款：兜了很多圈都沒泊位
社會
6小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
59分鐘前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
2025-12-23 16:00 HKT