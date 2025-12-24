旺角再現神秘人龍？隊尾由旺角道排到出彌敦道 千人排足4.5小時只為買這東西？

旺角出現神秘人龍？日前位於旺角的T.O.P.商場出現神秘人龍，現場起碼有近千人「打蛇餅」，隊尾更一度由旺角道延伸至彌敦道，場面相當墟冚，當中部分人更排隊長達4.5小時，只為入場購買這類商品？引起網上熱議。

旺角現神秘人龍？隊尾由旺角道延伸至彌敦道 近千人排足4.5小時

日本最大動漫連鎖零售店Animate以直營形式重返香港，昨日（12月23日）於旺角T.O.P商場四樓正式開幕，引入來自日本及亞洲地區的熱門動漫周邊商品，包括漫畫書籍、作品特典、模型、集換式卡片等，吸引大量動漫迷前來朝聖。

不少在現場排隊的網民發文分享現場盛況，可見商場內人頭湧湧，隊伍最後尾由後樓梯延伸至商場外，更一度由旺角道排到出彌敦道，目測人龍起碼近千人，場面相當墟冚，可見Animate具有一定吸引力。

網民直擊：排足4.5小時先入到場

有網民發文分享入場經歷，指自己於開幕當日約下午3時半到場排隊，直至晚上8時才成功入場，排足4.5小時！他表示，店內商品「賣嘅野其實都意外地新」，貨品範疇以香港較多人認識的作品為主，惟貨量不算多，感覺像是「試水溫咁款」。他亦指出店舖面積偏細：「咁細個舖位其實都預咗佢擺唔到幾多嘢」，他形容整體體驗「其實唔算差，唔洗排嘅話路過行個圈都係可以嘅」。

對此排隊盛況，不少網民表示震驚：「真係估唔到會咁誇張」、「日本嘅Animate咁大都無咩好嘢賣，更何況香港……大極有限」、「池袋嗰間得個大字，層層賣嘅都咁上下，無咩特別嘢好買，香港應該差不多……」、「入到去乜貨都冇啦！」不過亦有人認為「振興香港經濟」、「動畫經濟萬歲」、「學生放假好得閒嘛，排下當gathering都ok開心嘅」。有網民則指出開幕首日已有實施人流管制，部分時段出現插隊情況，店方需維持秩序，建議「應該要租大啲間鋪。」官方專頁亦發文表示若輪候時間過長，或將採用派籌方式安排。

圖片來源：20umi_sonoda02@Threads、imas_s0v0@Threads、ventiandgaming@Threads