馬拉松備戰｜避免穿新衫 要帶凡士林 實用攻略｜專家教精你

生活百科
更新時間：00:05 2025-12-22 HKT
發佈時間：00:05 2025-12-22 HKT

跑步界的盛事、一年一度的渣打馬拉松將於明年1月18日舉行，此外坊間全年亦有多項馬拉松賽事，足證長跑已成為一項受港人擁戴的運動。挑戰馬拉松需要長時間的備戰，而選擇正確的裝備還能幫助跑者順利完成賽事，大家必須做足準備！

挑戰馬拉松需要長時間的準備，而合適的裝備更可令事半功倍，如具吸濕排汗功能的服裝、透氣護具、運動手錶、跑步帽、防曬手抽等都是長跑者不可或缺的備戰用品清單。

避免穿新衫 減摩擦受傷

毅行者及馬拉松賽事跑手Angel Chun，過往曾多次參與不同跑步盛事，她指出賽前訓練相當重要，運動過後透過按摩與伸展運動，紓緩肌肉疲勞，幫助身體恢復至平常狀態，這也是賽後恢復的重要一環。

在衣飾裝備上，除選擇透氣排汗運動衫，原來還要避免穿新衫，Angel 解釋說，「因為新衫有機會造成較強烈的摩擦力，所以不要在跑馬拉松時穿新衫。另外，可以隨身帶備一小瓶凡士林，因為長時間跑步會令大腿內側、腋下、腳後跟等等受摩擦而感不適，可以先在這些地方擦上少量，在有需要時再補塗。此外，運動時若有細碎髮絲無法貼服，可以輕抺一點凡士林在頭髮上，就能固定前額、耳際和頭頂髮絲。如需配戴太陽眼鏡，建議選購設計輕盈的款式，部分款式更能伴隨光度自動調節鏡片深淺，給予使用者更靈活的調整。 」

毅行者及馬拉松賽事跑手Angel Chun（前），建議大家避免在跑馬拉松時穿新衫。
挑戰馬拉松需要長時間的備戰，而選擇正確的裝備還能幫助跑者順利完成賽事。
坊間全年亦有多項馬拉松賽事，令大家關注到長跑的備戰攻略。
選手裝備大檢閱

1/保暖排汗衣飾

馬拉松會在清晨出發，必須要有適當的保暖，一雙跑袖就很好用，不太侷促，太陽出來後又可防曬。而吸濕排汗功能較佳的服裝也很重要，聚酯纖維是較合適的質材。

2/厚底設計跑步襪

可根據天氣情況和訓練強度，選擇不同厚度的跑步襪。一些襪子有加厚設計，以更好承托腳掌，而壓力襪減低跑步時的肌肉抖動，防止受傷，用家可以配合個人需要選配。

3/監查身體運動手錶

跑馬拉松講求耐力，運動手錶可幫助調整步速，以及監查自己的心跳和其他身體機能。

4/運動專用電話套

電話已是每個人隨身物，最好選擇輕薄的跑步電話套，可綁在手臂上，又或者選用跑步小腰包，輕便又具大容量。

5/帽子太陽鏡防曬保護

不論10公里、半馬、全馬，全程均在戶外進行，必須做好防曬工夫。穿戴跑步帽、防曬手抽、戴跑步帽，都是最直接阻隔紫外線的方法。

 

功能衣飾 加強表現

adidas ADIZERO 渣打香港馬拉松別注版T恤 $259

渣打香港馬拉松別注系列，具透氣、吸汗功能，適合長跑穿着。

 

adidas ADIZERO Ekiden系列 跑步鞋$1,699

採用創新中底技術，進一步增強着地時的牽引力，讓跑步表現更加穩定。

 

KIPRUN 雙間隔跑步手機臂套 $89（Decathlon有售）

兩個設計巧妙的口袋可輕鬆攜帶手機和小型必需品。

 

AONIJIE 防曬袖套 $79（Decathlon有售）

具防曬、透氣散熱 、速乾排汗功能。

 

Nike Vomero 18 跑鞋 $1,099

採用ZoomX和ReactX泡綿的雙層緩震組合，增舒適感。

 

HOKA Rocket X 3 跑鞋 $1,799

採用翼型碳纖維板，搭配雙層高回彈力PEBA泡棉中底，打造具穩定推進的觸感。

 

HOKACielo X1 2.0 $2,199

發泡鞋墊具緩衝效果，而前腳掌包覆結構則增穩定性。

 

Oakley Stunt 系列太陽眼鏡 $2,150
貼合效果，無論衝刺、跳躍、激烈動作和轉身動作，都能保持穩定。
 

 

查詢︰

adidas/www.adidas.com.hk

HOKA/www.hoka.com

Nike/Nike.com

Oakley/hk.oakley.com

Decathlon/www.decathlon.com.hk

 

