灣仔太原街聖誕飾物滯銷？$10聖誕樹賣剩成千棵 孝順仔囡為母親玩具店落力推銷：見佢做足十幾個鐘好心痛

聖誕節將至，不少家庭都會用心佈置增添節日氣氛。有玩具街之稱的灣仔太原街，過往一直是市民購買聖誕應節用品的熱門地，但近日就有其中一間玩具店的年輕一代在社交平台上發文，指母親的店舖積壓了上千棵聖誕樹及大量飾物，由於不忍母親「由朝早7點做到凌晨2點」，希望透過網絡力量幫忙清貨，讓母親能早日休息。事件引起網民熱烈迴響，不少人表示會前往支持。

灣仔太原街玩具店聖誕裝飾滯銷 「多到可以填滿幾個維園」



位於灣仔太原街的「星星玩具文具店」，近日面對聖誕貨滯銷困境。該店的年輕一代負責人在社交平台上發文，他驚訝地表示「我琴日問我媽，原來佢仲有千幾支聖誕樹同超多聖誕飾物」，並幽默形容「極度懷疑佢啲樹多到可以填滿幾個維園足球場」。然而，笑言背後卻是滿滿的擔憂。眼見母親為清貨疲於奔命，事主坦言「見佢由朝早7點做到凌晨2點，成日唔夠休息，好心痛」，因此決定發文求助，希望能「幫佢清一清倉存，等佢唔使咁辛苦，可以早啲休息」。帖文附上數張照片，可見店舖的聖誕飾品價格實惠，當中包括一棵僅售10元的聖誕樹，以及店內琳瑯滿目的聖誕飾物、聖誕咭、聖誕襪、聖誕帽、花紙等，各項單品低至$2起，價錢極具吸引力。

孝順仔囡感動網民獲力撐：聽日就嚟買

這篇充滿孝心的帖文感動了無數網民，獲得大量轉發及留言支持。不少網民表示「聽日就嚟！」、「住附近，聽日就嚟！想買聖誕咭！」。亦有已光顧的顧客分享購物體驗，稱「琴日買咗，返去同小朋友一齊裝飾，好靚呀！」。更有網民分享店主的友善事蹟，指店主「姨姨超級無敵nice」，即使有小朋友不慎弄跌貨物，店主亦溫柔以待，毫無責備。事主亦積極回覆網民查詢，提供店舖營業時間，甚至表示可以安排速遞「順豐到付」，足見其解決問題的決心。

慨嘆玩具街多店結業 「人流比以前少了很多」

《星島頭條》聯絡店鋪，負責人楊先生表示，社交平台的帖文由妹妹發出，兩兄妹均落力為媽媽幫忙。他指近年玩具街有不少玩具店舖結業，人流比起以往大幅減少，加上附近的灣仔政府大樓搬遷，更是雪上加霜，令整體生意大幅下降。楊先生形容今年人流冷清，「天氣唔係太凍，聖誕氣氛都嚟得比較遲，真係好冷清，過咗放工時間更加係近乎無人，整體消費力都好一般」。雖然顧客消費力不高，但楊先生表示一家人其實都只係希望「與眾同樂」，但求簿利多銷。

