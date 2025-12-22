李居明-馬年生肖逐個講 雞肖紅鸞星動入三甲｜李居明大師會客室

十二生肖運程逐個追！接下來的順序自然輪到雞、狗和豬三個生肖，湊巧的是這三個生肖竟然就是馬年運程榜上的三甲！你是這三個生肖的其中幸運兒嗎？

雞肖幸福感爆燈

在2026年裏，雞肖的朋友有多粒大吉星拱照，所以他們能夠在十二生肖運程排行榜上榮登第二！而且，他們還有一顆很幸福的星曜拱照，亦兼逢這顆星的「最佳拍檔」同時出現，故此令他們的幸福感爆燈！

雞肖朋友的吉星不單有天德、福德和福星，紅鸞星之外，尚加一顆「咸池」星，紅鸞是「幸福」，咸池則是「性福」，正代表夫妻恩愛！在馬年裏，未婚的雞肖朋友會遇上真命天子，而已婚的會添丁。可是，現代人就算已婚，但有不少是「丁克族」，如不添個寶寶的話，在這兩星相遇的影響下，他們便容易遇上婚外情了。

雞肖朋友在馬年如不添個寶寶的話，便容易遇上婚外情了。但可化解，就是要他們與另一半再次拍攝一輯婚紗照，當甜蜜照片沖曬出來以後，可把照片放在家裏。

如何化桃花劫

不過，這種情況並非無法化解，而且化解方法也很簡單，只要他們與另一半再次拍攝一輯婚紗照，當甜蜜照片沖曬出來以後，可把照片放在家裏、睡房裏、書房裏，或放身邊也可以，甚至轉成手機或電腦的壁紙，都可以藉此化解婚外情的威脅。其實有不正桃花想來纏身時，只要看到目標手機上是男女的甜蜜婚照，攻擊力自會打了折扣甚至瓦解。另外，化解方法也可以選個浪漫地點再度蜜月，甜蜜一番。

對於較年長的雞肖朋友來說，遇咸池、紅鸞二星拱照，如果不添丁的話，便要當心會有婦科病，或是泌尿科疾病的威脅了。其實這紅鸞星的效應也是分級別的。馬年是火年，如果屬雞的朋友是生於冬天的，這顆紅鸞星對他們來說將會更有效應。但如果是生於夏天者，紅鸞星飛入時正是火上加火，那麼效應又另作別論了，例如，如果他們要結婚的話，便適宜選在下雪的地方，或是在海邊舉行婚禮了。

雞肖是最好的朋友

影視圈雞肖明星有：陳自瑤、王菲、陳卓賢、章澤天、邱澤等。雞肖朋友的性格是永遠自得其樂，他們知道世上最美好的是什麼東西，於是就去追求最好的東西。不過，他們的銀行存摺永遠出現赤字！箇中原因並不是他們是購物狂亂花錢，反而是因為他們喜歡布施和幫助別人而已。

雞肖朋友的缺點是有時候會流於「眼高手低」，是有理想的，也總為自己的理想奮鬥，無奈的是能力有所不及，就算多勤力也好，也總是達不到理想的效果，故此，他們需要多些外力來幫助自己達成理想，這尤其是雞男的特性。

至於雞女的特性是較熱衷追求自己的理想，甚至不大計較金錢的付出，也是這個關係，她們會是一位最好的朋友，因為她們不會出賣朋友，只要認定你是朋友，一輩子都會是朋友！