李居明-馬年生肖逐個講 猴人補運靠朋友｜李居明大師會客室

每年講到十二生肖運程都是大受歡迎，但作為術家，我教大家如何認識新的年運，認識香港和世界的運程，如何趨吉避凶，才是我的真正使命和責任！相信《馬年運程》會對大家有很大幫助。聖誕後隆重出版！

猴肖女性是女強人

屬猴的朋友連續在兔年、龍年兩年行大運，就算在蛇年刑破太歲，也依然有吉星拱照。然而，猴肖在2026馬年的運程榜上排行不是很高，原因是他們在馬年沒有吉星可言。

論猴肖人的性格，他們有一個明顯的優點，那就是有俠義之心，與此同時，好勝心更不在話下，他們有很強的權力慾，故容易成為領袖，如果是當下屬的話，他們都是能力很強的部下。

屬猴的女性也容易成為女強人，因為她們機靈敏捷之外，做事時也有其雷厲風行的一面，不過，她們的性格也偏向獨斷獨行，並不容易和別人配合，其實是因為她一個人就能夠解決麻煩和困難，根本不需要旁人之助罷了。歷史上，武則天就是一個猴女典範了。

多接近三合朋友

無論男女，猴肖的朋友都舌似利劍，口如鋒刀，故常常會開罪了別人而不自知。我常言道，那怕是在盛運當中，猴人都要學懂一個「和」字，與敵人和解，才可以讓自己的好運更加恆久，否則便會招來破損。

由於他們一向獨來獨往的性格，在2026年又沒有吉星照耀，勉強只有文昌、暗祿而已，為了「補運」，便難免要調節一下自己的性格了。雖然吉星欠奉，但不要緊，只要猴肖朋友多接近「三合」、「六合」生肖的朋友，即蛇肖、龍肖，從中吸納他們的吉星助力便是了。影視娛樂圈屬猴的明星有：呂良偉、張敬軒、容祖兒、謝霆鋒、柳應廷等。

九運五行大轉變

進入九運之後，全球氣運由八運的「土」運進入九運的「火」運。「火」代表甚麼？「火」不能觸摸，觸不到、摸不着，但有傷害自己的感覺。所以，現在便要訓練自己，要準備好面對一個從沒見過的二十年。由此可知，運程書裡所教大家如何面對這二十年的火運是如何重要！

首先，大家要用新的觀念來面對未來。「火」對大家來說一定會想到火警火災，但其實「火」運還包括了電子、電器和科技發明。因此，當會明白何以AI和電子科技會「統治」了整個世界。

但「火」同時代表光，代表燈光、光明。想一想，只要輕觸一個按鈕便可把光明全部關掉，那正是代表人生可在一剎那間將所有歸於虛空！甚或在一剎那間改寫人生，一輩子的東西都能𣊬間改變，關係的可能只是一個小小的火苗，或只是按一按鈕罷了。所以，大家必須自求多福，要享受現在，要活在當下，不要太多懷舊了，因為那些東西已不復存在了！