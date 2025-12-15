U購超市全線撤出港島！柴灣翠灣邨店月底結業 全港僅剩2分店 網民：睇嚟網購係唯一出路

近年來，零售業市場競爭激烈，加上網購熱潮影響，許多實體店都面臨前所未有的經營壓力。近日，華潤集團旗下的超級市場「U購Select」再度傳出分店結業消息，位於柴灣翠灣邨的分店將於本月內結束營運，是繼上月3間分店結業後，短期內再有超市退出市場，並預計全港將僅餘兩間分店。

柴灣翠灣邨U購月底結業！超市全線撤出港島 全港僅剩2分店

本月初，有網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指「U購Select」位於柴灣翠灣邨的分店，店內貨架及雪櫃已全被清空，部分產品更貼上「清貨價」標籤，似乎正為結業作準備。網民更聲稱從店員的對話得知，該店的最後營業日為12月20日（六）。

此消息迅速在翠灣邨社區引起廣泛討論，不少街坊對此大呼不捨。街坊們指出，該店連同其前身「華潤超市」已屹立社區逾36年，承載著許多居民的共同記憶，「由華潤超市開始，變成U購，都真係好耐」；另有街坊回憶道︰「翠灣開邨時已經喺到，細細個喺柴灣公園踢波必入去買水」。

街坊：唯一買餸的地方都要執笠

翠灣邨分店的結業，對當地居民的日常生活無疑造成影響。有街坊直言「唯一買餸的地方都要執笠」，未來可能需前往鄰近屋苑商場購物，「翠灣最近超市應該係宏德居百佳了」、「永利惠康有點遠，睇嚟網上購物係唯一出路」。

對於「U購Select」結業的原因，網民們亦提出了多種推測。不少人認為其「價格比兩大超市貴，貨唔齊」，導致競爭力不足。因此，當結業消息傳出時，許多網民表示不意外，「其實都估到，啲野愈嚟愈少，又冇再入貨」、「西環第三街分店結業後，便已預感翠灣邨分店難逃相同命運」。

全盛期逾百間分店 現僅剩東涌、天水圍店

翻查資料，「U購Select」超市在高峰時期曾擁有超過100間分店，然而，近年來該品牌的營運版圖明顯縮減，面臨嚴峻挑戰。單是2024年，分店數量從100多間銳減至約30間。據悉，隨著柴灣翠灣邨分店的結業，全港「U購Select」僅剩東涌及天水圍兩間分店，這也意味著品牌品牌已全線撤出港島及九龍區。

