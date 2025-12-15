消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
消委會智能手機測試｜隨著5G流動通訊技術的普及，智能手機市場不斷推陳出新。消委會近日刊出了一份由多國消費者組織合作的5G手機測試，涵蓋41款本地有售的款式，包括小米、三星Samsung、Apple、Motorola等。當中有12款售價低於$5,000的平價手機，均能獲得4分總評分或以上，表現不俗！
消委會評測5G智能手機 小米/三星Samsung/Apple上榜
消委會刊出的5G智能手機測試報告，由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌多國消費者組織進行。當中有41款5G手機均於本地有售，涵蓋直身手機型號及摺疊式屏幕型號，價格從$1,598到$17,698不等。測試項目包括拍攝照片及影片功能、電池表現、耐用程度及綜合手機表現。
測試結果顯示，高階機款在拍照和拍片方面表現出色，但在耐用程度測試中，個別樣本表現較差。電池續航力方面，各樣本表現差異大，可使用時間從約28小時到53小時不等。報告亦指出，眾多品牌已停止隨機附送充電器，並加速採用eSIM技術以減少電子廢棄物。
平價機款表現出色 小米表現媲美過萬蚊貴價手機？
41款5G智能手機中，有12款參考售價低於$5,000的平價手機，在ICRT總評分中獲得了4或以上的高評分，性價比甚高。其中小米 Xiaomi 15T Pro ($4,999) 不論拍攝照片功能、電池表現及耐用程度均在測試中獲得高評價，僅拍攝影片功能較為遜色，所以總評分仍高達4.5分，與不少貴價大牌手機同分，在一眾平價手機中表現最為出色。
12款$5000以下高評分手機名單：
|型號
|價錢
|評分
|1
|小米 Xiaomi 15T Pro
|$4,999
|4.5
|2
|Motorola edge 60 pro
|$2,899
|4
|3
|小米 Xiaomi 15T
|$3,499
|4
|4
|Nothing Phone (3a) Pro
|$3,999
|4
|5
|小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
|$2,999
|4
|6
|三星 Samsung Galaxy A56 5G
|$3,698
|4
|7
|Nothing Phone (3a)
|$2,999
|4
|8
|小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
|$2,499
|4
|9
|小米 Xiaomi Redmi Note 14 5G
|$1,999
|4
|10
|OnePlus 13R
|$4,699
|4
|11
|Oppo Reno 14 F
|$2,599
|4
|12
|Sony Xperia 10 VII
|$3,299
|4
智能手機拍片影相功能比拼！評分表現差異顯著？
在拍攝表現方面，測試涵蓋了樣本的前鏡頭自拍、主鏡頭拍攝照片質素，以及鏡頭功能的多樣性，並模擬在不同拍攝場景，包括於日光及較暗環境、使用放大功能情況下進行拍攝測試。同時，測試亦評估了各樣本利用前置和主鏡頭攝錄影片時的畫像及聲音質素，從最廣角開始，然後逐漸拉近遙遠物件的影像。總括而言，各樣本在影相及拍片的整體評分是介乎3分至4.5分。
當中拍照表現優異的型號多達15款，來自三星、Apple、Google等，各品牌的旗艦型號在低光環境下拍攝尤其出色，拍照表現獲得較高的4.5分。而其中拍照表現同獲4.5高分的iPhone 17 Pro Max（$16,999）與Google Pixel 10（$6,199），相差逾1萬多元。
至於拍片錄影功能上，表現佳的型號同樣多達16款，如三星 Samsung Galaxy S25 Ultra（L1）、Apple iPhone 17 Pro Max（L3）、Oppo Find X8 Pro（L9）、小米 Xiaomi 15等。這些設備錄製的影片流暢、畫質細膩且畫面穩定，同時具備出色的遠景變焦效果，錄影評分介於4.5分至5分。此外，所有摺疊螢幕手機皆能利用主鏡頭進行自拍，有效提升了自拍影像的品質。
續航時間相差近1倍？3款$5,000以下手機獲4星
在現代都市生活中，智慧手機已成為不可或缺的工具，用戶對其電池續航表現日益重視。順應全球環保潮流，許多手機製造商調整了配件策略，例如在是次測試樣本中，僅小米Xiaomi Mix Flip（F5）機型有隨機附贈充電器，而Sony Xperia 1 VII（S4）及Sony Xperia 10 VII（S11）甚至未提供USB充電線。
而測試透過模擬日常使用情境，將充滿電的樣本手機，分別在螢幕亮度設定為300nits及最高亮度模式下，進行多項日常操作，包括上網睇片、打電話及利用地圖導航App等。結果顯示，各樣本的平均可使用時間為27.5小時至53.3小時之間，續航表現差距近一倍。其中三星 Samsung Galaxy S25 Ultra（L1）、OnePlus 13R（L20）、Oppo A5 Pro 5G（L22）、Sony Xperia 1 VII（S4）及Sony Xperia 10 VII（S11）等樣本表現最為出色，單次充電可使用超過45小時，其中3款獲4星的手機售價更在$5000以下。
而相比之下，Motorola edge 60 pro（L10）、三星 Samsung Galaxy A26 5G（L24）、三星 Samsung Galaxy A17 5G（L25）及Apple iPhone Air（S9）等樣本的續航力則較為遜色，充滿電後的使用時間均未能達到30小時。
全部支援快速充電功能！2款國產品牌15分鐘充45%
所有測試樣本均支援快速充電功能，若搭配隨機附送或另行購買的兼容快速充電器，將手機電池由零充至100%，所需時間約為40分鐘至1.75小時不等。
其中，有6款樣本可在60分鐘內完成充電，表現突出。其中特別值得一提的是OnePlus 13（L13）和小米 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+5G（L15），這兩款手機在僅充電15分鐘後，電量即可達到45%或以上，展現了極高的充電效率。
5G手機耐用程度比拼 Samsung/小米/Apple跌100次無損！
是次測試對智能手機的耐用程度進行了評估，測試項目包括構造檢定、耐跌撞能力及防水測試。在耐跌撞測試中，模擬手機從0.8米高跌落石地面100次。結果顯示，有多款樣本幾乎無損，包括三星 Samsung Galaxy S25 Ultra、三星 Samsung Galaxy S25 Edge、小米 Xiaomi 15 Ultra、Google Pixel 10 Pro、Apple iPhone Air等，相當襟跌。
針對數款摺疊式屏幕手機，全部測試樣本經摺疊3萬次後，均無出現任何異常，但主屏幕的防刮花能力則普遍較其他機種弱。防水能力方面，全部聲稱具備防浸功能的手機，均能通過相關測試。
消委會5G手機測試型號列表2025：
1. 屏幕尺寸達6.6吋以上的5G直身手機
|序號
|牌子
|型號
|售價($)
|總評
|L1
|三星 Samsung
|Galaxy S25 Ultra
|$12,598
|4.5
|L2
|三星 Samsung
|Galaxy S25+
|$8,598
|4.5
|L3
|Apple
|iPhone 17 Pro Max
|$16,999
|4.5
|L4
|小米 Xiaomi
|15 Ultra
|$9,999
|4.5
|L5
|Pixel 10 Pro XL
|$11,999
|4.5
|L6
|三星 Samsung
|Galaxy S25 Edge
|$8,598
|4.5
|L7
|小米 Xiaomi
|15T Pro
|$4,999
|4.5
|L8
|Nothing
|Phone (3)
|$6,999
|4.5
|L9
|Oppo
|Find X8 Pro
|$7,299
|4.5
|L10
|三星 Samsung
|Galaxy S25 FE
|$5,899
|4.5
|L11
|Motorola
|edge 60 pro
|$2,899
|4
|L12
|小米 Xiaomi
|15T
|$3,499
|4
|L13
|OnePlus
|13
|$6,399
|4
|L14
|Nothing
|Phone (3a) Pro
|$3,999
|4
|L15
|小米 Xiaomi
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|$2,999
|4
|L16
|三星 Samsung
|Galaxy A56 5G
|$3,698
|4
|L17
|Nothing
|Phone (3a)
|$2,999
|4
|L18
|小米 Xiaomi
|Redmi Note 14 Pro 5G
|$2,499
|4
|L19
|小米 Xiaomi
|Redmi Note 14 5G
|$1,999
|4
|L20
|OnePlus
|13R
|$4,699
|4
|L21
|Motorola
|moto g56 5G
|$1,599
|3.5
|L22
|Oppo
|A5 Pro 5G
|$1,999
|3.5
|L23
|三星 Samsung
|Galaxy A36 5G
|$2,698
|3.5
|L24
|三星 Samsung
|Galaxy A26 5G
|$2,169
|3.5
|L25
|三星 Samsung
|Galaxy A17 5G
|$1,598
|3
2. 屏幕尺寸6.6吋或以下的5G直身手機
|序號
|牌子
|型號
|售價($)
|總評
|S1
|Apple
|iPhone 17 Pro
|$12,799
|4.5
|S2
|小米 Xiaomi
|15
|$5,999
|4.5
|S3
|Pixel 10 Pro
|$11,299
|4.5
|S4
|Sony
|Xperia 1 VII
|$10,999
|4.5
|S5
|三星 Samsung
|Galaxy S25
|$6,898
|4.5
|S6
|Apple
|iPhone 17
|$8,599
|4.5
|S7
|Pixel 10
|$6,199
|4.5
|S8
|Apple
|iPhone 16e
|$7,599
|4.5
|S9
|Apple
|iPhone Air
|$11,999
|4.5
|S10
|Oppo
|Reno 14 F
|$2,599
|4
|S11
|Sony
|Xperia 10 VII
|$3,299
|4
3. 摺疊式型號（打開屏幕尺寸介乎6.9吋至8吋）
|序號
|牌子
|型號
|售價($)
|總評
|F1
|Motorola
|razr 60 ultra
|$7,499
|4.5
|F2
|三星 Samsung
|Galaxy Z Fold7
|$17,698
|4.5
|F3
|三星 Samsung
|Galaxy Z Flip7
|$9,498
|4.5
|F4
|Pixel 10 Pro Fold
|$14,399
|4.5
|F5
|小米 Xiaomi
|Mix Flip
|$7,699
|3.5
資料來源︰2025年第590期《選擇月刊》