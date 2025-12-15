李居明｜馬年生肖逐個講 羊人遇玉堂搬新屋｜李居明大師會客室

你身邊有屬羊的朋友嗎？影視圈中很多屬羊的巨星，比如周潤發、張家輝、胡杏兒、章子怡。古代名人中慈禧太后、楊貴妃也屬羊！

屬馬的朋友在屬火的電影圈裏發展最為有利，至於屬羊的朋友，因他們與馬的關係是「午未合」，即「六合」，代表人緣好，故與屬馬人一樣，在2026年也大利於娛樂圈中發展。「赤馬紅羊」對電影業是會帶來好影響的，會有不少好電影面世，而2027年更有利電影業，那是因為「丁未」年的「丁」火出頭，代表票房和賺錢能力增強。

「水火既濟」馬年大方向

在八字神數中，舉凡火土多的年份最會令人頭腦較為混沌，不太清醒，又會激起「水運」，故在2026年裏會有大型豪雨以至水浸事件。火生土，亦會易生地震、火山爆發事件。其實「赤馬紅羊」的第一年，水火相沖的事件會很多，因此「水火既濟」正是2026年的大方向。

羊人有「玉堂」星照耀，容易有房產，若是他們當上地產經紀，便很容易有撿到便宜貨的好運了。

外表溫純內心剛強

至於羊肖在馬年的運程如何？我先來具體說說羊人的性格。羊是跪在地上喝奶的，羊肖的朋友都很孝順，他們外表溫純，內心卻很剛強而「硬頸」，並有強大的生命力。他們有一個缺點，通常是多愁善感，情緒過敏，更有一個不喜歡和別人爭抝的特點，他們最不擅長吵架，無論男女也好，在他們失落或不開心的時候，只要身邊人或是另一半去哄哄他們，給他們鼓勵鼓勵，他們很容易便會振作起來，多加讚美之後，他們的表現就會更好，這是羊肖人的特色。

羊人犯病符健康第一

在2026的馬年，羊人有「玉堂」星照耀。玉堂星是和「家」有關的，在馬年裏，會有不少年輕一代置業、裝修並入伙。「未」屬土，與馬有共同的「功能」，那就是容易有房產。還有另一個容易有房產的生肖就是狗。因此，我常常建議這三個生肖的朋友從事房地產行業，只要他們當上地產經紀，便很容易有撿到便宜貨的好運了。

羊肖朋友在馬年還遇上一顆「陌越」星，即是可以在外地發展的意思。至於凶星方面，對屬羊的朋友來說也不見得有大麻煩，但有「病符」星，健康亮紅燈。「病符」星也並不是羊人的獨家專利，在這個年代，只要講到養生、醫藥，每個人都會特別「醒神」！不過，病符星的來臨，也正好提示羊肖朋友必須特別注意健康。因此，可以在2026年之前做好身體檢查，驗血、驗尿是基本的了，如果有需要，便去檢驗心臟血管吧，因為丙午年是火旺之年，對應心臟，也代表頭部和血液的毛病。

然而，除了羊肖朋友之外，其他生肖也不可掉以輕心，尤其是犯太歲的朋友，在年初可以抽血及檢查身體，而且最好是在醫院裏進行！