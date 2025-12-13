李居明-馬年生肖逐個講 馬肖值刑太歲有吉星｜李居明大師會客室

很多讀者關注我的運程書幾時出版，很快了！《馬年運程》將於12底出版，敬請期待！馬年是「赤馬紅羊劫」的第一年。說到「劫」，好像很嚇人似的，其實從我在閉關問卦時所得的卦象顯示，馬年其實不壞，也遠比想像的好。我求得的是「天火同人」卦，代表大家團結共同面對，那麼2026年便沒有甚麼煩惱，但如果不能「同人」，不能團結一起，尤其是爭抝多的話，那便不符年運了。

原來大家都累了

也就是說，「爭抝」在2026年沒有市場，不單在香港沒市場，全球都沒市場，大家都不想有太多的爭抝，為甚麼呢？卦象告訴我們，那是一個「累」字。原來大家都累了！可有覺得全球的領導都很累？其實大家都想在2026年休息一下，不想累下去了。所以，2026年是一個回氣年，不是不好，只是沒有甚麼大進展罷……更多內容，大家看運程書吧！

屬馬人馬年有吉星「金匱」，意味有錢會發財。

馬肖人的共通秘密

還是說回馬肖朋友關心的馬年運程吧，雖然說的未必是讀者自己的生肖，但為了身邊的家人和朋友，也不妨留心和八卦一下。娛樂界屬馬的明星很多，有黎明、許冠文、林青霞、黎芷珊等，中國首富鍾睒睒也是屬馬！

我身邊有很多屬馬的朋友，又從我批算過的無數八字中，我發現馬肖人有一個共通點。其中，「女馬緣在遠方」這話對屬馬的女性來說是準確無比的，意思是她們的另一半或姻緣運通常

在自己的所在地找到，反而容易發生在海外遠方，故常會嫁給外國人。馬是東奔西跑的，代表大大的動象，如離鄉別井的話，馬女的姻緣運就會更佳。

他們還有一個「秘密」！屬馬的人會有房產，而且多不是自己賺的，是從祖先輩傳下來給他們的。因為八字四柱中的年柱代表祖輩。

屬馬人馬年吉凶星

馬肖人在馬年值、刑太歲，值是當值，指他們會很忙碌，事事都與他有關。他們在馬年的凶星有「劍鋒」和「伏屍」，名字頗嚇人！刑太歲是刑害的意思，也等如「七煞」，像刀一樣會傷到自己，但其中的含意可能只是刮鬍子時刮傷了，這也是「劍鋒」的影響。

「刑」也包括被別人的話刺痛和刺激，馬肖朋友性子直，不大受得了氣，唯一能讓他受氣的是另一半。所以，如果馬男受老婆的氣倒有好處，那正是幫他化是非。因此，馬肖朋友在馬年聽到令自己生氣的話，記着，那些話其實能夠幫你化是非，能忍過去，是非官非便可以因此化掉，是好事！如是太太的責罵，更應「甘之如飴」！

屬馬人馬年有吉星「金匱」照着，金匱是財箱，意味有錢。另一吉星是「將星」，指大將，對打工仔來說，是成為老闆的大將而備受重用，至於身為老闆有大將可用，正是如虎添翼！