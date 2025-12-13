Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-馬年生肖逐個講 馬肖值刑太歲有吉星｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2025-12-13 HKT
發佈時間：00:05 2025-12-13 HKT

很多讀者關注我的運程書幾時出版，很快了！《馬年運程》將於12底出版，敬請期待！馬年是「赤馬紅羊劫」的第一年。說到「劫」，好像很嚇人似的，其實從我在閉關問卦時所得的卦象顯示，馬年其實不壞，也遠比想像的好。我求得的是「天火同人」卦，代表大家團結共同面對，那麼2026年便沒有甚麼煩惱，但如果不能「同人」，不能團結一起，尤其是爭抝多的話，那便不符年運了。

原來大家都累了

也就是說，「爭抝」在2026年沒有市場，不單在香港沒市場，全球都沒市場，大家都不想有太多的爭抝，為甚麼呢？卦象告訴我們，那是一個「累」字。原來大家都累了！可有覺得全球的領導都很累？其實大家都想在2026年休息一下，不想累下去了。所以，2026年是一個回氣年，不是不好，只是沒有甚麼大進展罷……更多內容，大家看運程書吧！

屬馬人馬年有吉星「金匱」，意味有錢會發財。
屬馬人馬年有吉星「金匱」，意味有錢會發財。
娛樂界屬馬的明星很多，黎明、許冠文、林青霞、黎芷珊等，中國首富鍾睒睒也是屬馬
娛樂界屬馬的明星很多，黎明、許冠文、林青霞、黎芷珊等，中國首富鍾睒睒也是屬馬

馬肖人的共通秘密

還是說回馬肖朋友關心的馬年運程吧，雖然說的未必是讀者自己的生肖，但為了身邊的家人和朋友，也不妨留心和八卦一下。娛樂界屬馬的明星很多，有黎明、許冠文、林青霞、黎芷珊等，中國首富鍾睒睒也是屬馬！

我身邊有很多屬馬的朋友，又從我批算過的無數八字中，我發現馬肖人有一個共通點。其中，「女馬緣在遠方」這話對屬馬的女性來說是準確無比的，意思是她們的另一半或姻緣運通常

在自己的所在地找到，反而容易發生在海外遠方，故常會嫁給外國人。馬是東奔西跑的，代表大大的動象，如離鄉別井的話，馬女的姻緣運就會更佳。

他們還有一個「秘密」！屬馬的人會有房產，而且多不是自己賺的，是從祖先輩傳下來給他們的。因為八字四柱中的年柱代表祖輩。

屬馬人馬年吉凶星

馬肖人在馬年值、刑太歲，值是當值，指他們會很忙碌，事事都與他有關。他們在馬年的凶星有「劍鋒」和「伏屍」，名字頗嚇人！刑太歲是刑害的意思，也等如「七煞」，像刀一樣會傷到自己，但其中的含意可能只是刮鬍子時刮傷了，這也是「劍鋒」的影響。

「刑」也包括被別人的話刺痛和刺激，馬肖朋友性子直，不大受得了氣，唯一能讓他受氣的是另一半。所以，如果馬男受老婆的氣倒有好處，那正是幫他化是非。因此，馬肖朋友在馬年聽到令自己生氣的話，記着，那些話其實能夠幫你化是非，能忍過去，是非官非便可以因此化掉，是好事！如是太太的責罵，更應「甘之如飴」！

屬馬人馬年有吉星「金匱」照着，金匱是財箱，意味有錢。另一吉星是「將星」，指大將，對打工仔來說，是成為老闆的大將而備受重用，至於身為老闆有大將可用，正是如虎添翼！

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
7小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
5小時前
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
7小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外
《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外
影視圈
9小時前
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
樓市動向
10小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
2025-12-11 18:48 HKT