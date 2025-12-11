Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗唐樓現「監倉式」劏房！床頭與廁所只隔1櫃 網民轟無良 劏房戶嘆1點勝其他租盤

生活百科
15:09 2025-12-11 HKT
15:09 2025-12-11 HKT

香港地寸金尺土，有部份市民考慮到經濟狀況，或許會選擇租金較為相宜的劏房。不過，劏房有不同類型及間隔，最近有網民於網上租盤群組發現一個有如「監倉式」的唐樓租盤，床頭與廁所只相隔一個櫃位，租金逾$3000，不少網民轟業主無良，但有劏房戶慨嘆他人或認為不宜居住，但該租盤1點已比其他地方優勝。

深水埗唐樓現「監倉式」劏房！床頭與廁所只隔1櫃 網民轟無良

香港居住空間有限，不少業主務求用盡每一吋空間，甚至將一個單位分隔成多間劏房，以相宜價錢租出。不過劏房租盤豐儉由人，有劏房經精心設計，設備齊全，如一間小套房；亦有劏房間隔簡單，隨時睡床旁便是廁所或廚房，甚至部份只有床位，需與其他住客共用廁所及廚房。

近日，有網民於網上租盤群組發現深水埗唐四樓一間有如「監倉式」的租盤，房間縱有可打開窗戶，但床頭與廁所只相隔一個櫃位，且業主僅以浴簾作分隔，未有利用玻璃間開廁所空間。此單位租金索價$3100，不少網民怒轟業主無良，認為沒有盡用空間分隔廁所，「為甚麼不間？幾咁唔人道！」

劏房戶嘆1點勝其他租盤

有網民認為此劏房設計與居於廁所無異，「同住喺廁所有咩分別」、「呢個好似係廁所來㗎喔」、「開個大好似登基咁」、「叫個業主自己住返」；網友表示沒有分隔開廁所與床舖，擔心住客健康，「一定瞓到風濕痛」。有人認為出於經濟考量，要居住此單位亦無可厚非，更認為簡約公屋較佳，「雖然交通不方便，起碼不用對著馬桶瞓，還升高驚看不到似的」。

不過，有劏房戶剖白心聲表示外人看起來難以接受，「但對劏房戶來講，點都好過公用廁所」，有網民亦認同此說法，表示共用廁所及廚房引起衞生問題，「好污糟，根本用唔到」、「有朋友以前住過深水埗床位，共用空間、廁所，每個月要$2800，呢個算幾好㗎喇」。

文:RY

資料及圖片來源:香港突發事故報料區及討論區

