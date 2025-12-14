職場時間管理大師！日本星巴克前CEO分享搭𨋢1習慣 判斷員工是否具備領導才能？

打工仔當然希望能在職場中扶搖直上，除了在工作範疇表現出完美一面，原來一個日常習慣都可以看出你是否具備領導才能？曾任日本星巴克行政總裁的岩田松雄，日前在媒體專欄分享，認為在職場最重要的技能是時間管理，而要判斷員工有沒有潛質成為領導者，憑他們乘搭電梯時的1個習慣就可以了解得一清二楚？詳情即看下文！

日本星巴克前CEO分享 憑搭𨋢習慣判斷員工領導特質

岩田松雄曾任職多個行業領域，並於2009年出任日本星巴克咖啡的行政總裁。近日，他在專欄分享，指在職場上最重要的技能就是時間管理。他認為，一間公司擁有「人、物、錢及資訊」，而最重要的資源就是時間，因時間正是一去不返的資源。

他以乘搭電梯為例，「入𨋢」後先按「樓層」鍵還是「關門」鍵更有效率？他指出，在「入𨋢」後應先按「關門」，然後再按「樓層」，因為當按「關門」鍵後，其實會有緩衝時間，應要好好利用來按「樓層」鍵，這樣就不會浪費時間。

岩田松雄表示，不要少看零點幾秒的緩衝時間，因為當時間慢慢累積，「零點幾秒會變成幾秒，幾秒會變成幾分鐘」，最後會變成幾小時甚至是幾天。在他眼中，重視時間、著重效率正是職場最重要的事。

岩田松雄因初入職場負責1事 培養成「時間管理大師」

岩田松雄指自己著重效率成為「時間管理大師」，是源於初入職場時在日產車廠打工培養出來的成果。他分享當年在工廠從事生產管理，就是負責用秒錶去量度及分析生產流程，從而想出工序更快、更有效率及更準確的方法。

他又指，日本製造業就是不斷透過微少的改變，才能造出高效的生產流程成為「世一」。岩田松雄認為，此舉是適用於任何行業及所有工作之上，哪怕只是生活中的一件小事。

文：TF

資料及圖片來源： PRESIDENT Online

