醫院殮房招服務員月薪近三萬！中三學歷可申請 網傳入職要「瞓殮房」試膽？

不少人尋找工作時，除了考慮薪酬，亦會考慮工作的獨特性。近日，醫院管理局一份殮房服務員的職位空缺，因其薪酬可觀及相對寬鬆的入職要求，引起網民熱議，其中更有人提及行內一個關於「在殮房睡一晚」的傳說，令這份工作更添幾分神秘色彩。

醫院招聘殮房服務員 需搬運屍體及協助解剖

新界東醫院聯網近日招聘「殮房服務員」，引起網民熱議。 （資料圖片）

新界東醫院聯網近日招聘「殮房服務員」，該職位月薪由港幣25,269元至28,492元，完成合約後更可獲合約期內每月底薪總額15%的約滿酬金。薪酬不俗，但入職條件簡單，申請人只需完成中三或以上學歷、能書寫中文、講粵語及明白簡單英文便符合申請資格，截止申請日期為2025年12月18日。

根據招聘資料，殮房服務員的職責包括「負責殮房及告別室之一切清潔工作」、「接收屍體、核對及處理屍體的資料」、「搬運及貯藏殮房內之屍」及「協助病理學部醫生進行解剖屍體工作」等。雖然入職門檻不高，但強調申請人需要「能適應在殮房環境內工作」。

網民熱議職位「潛規則」 業內人士咁解說......

有任職殯儀業的業內人士在社交平台上轉發這則招聘通告，並表示「想做殮房嘅機會嚟喇」、「好耐冇開post請殮房人」，旋即引發網民熱烈討論。有網民對這份工作深感好奇，更有人提出一個都市傳說，詢問入職是否需要「單獨喺殮房訓一晚」作為考驗。對此，發文者明確回應「無呢樣野」，直接打破了這個長久以來的傳聞。

有網民則關注殮房工作背後的負面影響，指出工作中最難受的莫過於「屍臭」，形容這種氣味「真係好難單靠洗手洗甩」，因為氣味會「滲入皮膚角質層」、「黏喺指甲縫」，甚至「吸附喺頭髮、鼻毛、衣服」。有網民則認為，此職位需要極大的心理質素及承受能力，「見咁多唔同死法... 真係唔係個個頂得順」。發文者就補充，醫院殮房（隸屬醫管局）處理的個案「理應係因病離世為多」，與公眾殮房（隸屬衛生署）處理的「意外、空中飛人嗰啲」個案性質有所不同。





資料來源：醫院管理局招聘站





