尖沙咀合味道紀念館結業！開業僅4年可自製杯麵/出前一丁 清貨優惠日清紀念品/零食$8起

生活百科
更新時間：14:47 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:47 2025-12-10 HKT

尖沙咀合味道紀念館結業！日清出前一丁及合味道是不少港人的日常食糧，能自製獨一無二即食麵的體驗，亦曾令不少人趨之若鶩。不過位於尖沙咀中港城，開業僅4年多的「合味道紀念館」，卻宣佈將於26年1月結業。 消息一出，隨即引來網民熱烈討論，不少人對此感到可惜。

尖沙咀合味道紀念館1月結業 出前一丁工作坊暫別香港

日清食品在合味道紀念館香港的官方網站上發布「迎接未來發展 –『合味道紀念館香港』將暫別大家！」的公告。 公告中感謝顧客多年來的支持，並提及團隊為過往能舉辦「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及「合味道紀念館香港」而感到榮幸。 為準備下一階段的發展，紀念館將於2026年1月11日（星期日）結束營運，並期待在不久的將來以嶄新的形式和形象再次與大家見面。

結業消息傳出後，不少網民都大嘆可惜。有家長表示「好可惜，我同仔女去過一次咋」，認為香港又少了一個親子好去處。 亦有網民分享經驗，指「以前同細路去過，初體驗係幾得意，但比較難令人再去」，認為「一次就夠」。有網民則認為紀念館的吸引力不及日本，「感覺去日本喎個好過」。另外，選址亦是網民的討論焦點之一，直指「開係個死場中港城都幾難唔收檔，本地人唔會去，仲有幾個遊客會搭船係中港城上落呢」。

日本海外唯一紀念館 設全球獨家榖物工作坊

尖沙咀合味道紀念館於2021年3月開幕，至今僅開業4年多，是繼日本大阪及橫濱外，目前海外唯一一間合味道紀念館。館內設有多個工作坊，當中以「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」最為人熟悉。前者讓參加者設計獨一無二的杯麵，不但可以親手設計杯身，更可自選湯底及配料，味道組合多達5,460種；後者則讓參加者由搓揉麵粉開始，一步步製作屬於自己的出前一丁。此外，館內亦設有全球獨家的「榖物麥片工作坊」，以及展示了17個國家杯麵包裝的「杯麵牆」等打卡位。

結業清貨特賣 日清紀念品/零食$8起

紀念館在結業前進行清貨特賣，推出多款優惠套裝及限定產品，讓大家把握最後機會。紀念品店逢星期五舉行「日清Friday BUY & TRY」聖誕優惠，多款零食如日清湖池屋薯片、可可批等均以試食價發售，價格由$16/2件起。

此外，紀念館亦推出三款「冬日聖誕派對套裝」，優惠價由$48至$150不等，套裝包含薯片、杯麵、通心寶等食品，以及清仔燙章、鎖匙扣等精品。粉絲更可選購全球限量發售的「清仔 BE@RBRICK 套裝」，售價為$1,660，極具收藏價值。

 


合味道紀念館香港

  • 結業日期：2026年1月11日
  • 收費：出前一丁工作坊 HK$120 /人；合味道工作坊  HK$60 /人
  • 開放時間：上午11:15 - 晚上 7:15 （星期三休館）
  • 地址：尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號
  • 聯絡電話：3406 6600
  • 官方網站 >>按此<<

 

