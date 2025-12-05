港人求職險墮詐騙陷阱？見工前HR要求安裝APK檔報更 事主起疑即拒絕 網民拆解3招偷錢偷資料

騙徒手法層出不窮，除了釣魚網站連結、遠端操作通訊軟件借錢，更甚者可能誘導市民安裝可疑手機軟件！一位港人近日於網上發文警世，表示求職時有「HR」於見工前要求安裝APK檔手機軟件「報更」，幸好事主起疑並立即拒絕，避免墮入詐騙陷阱。隨後，有熟悉網絡安全的網民嘗試拆解該APK檔，並指出騙徒能夠以3招偷錢、偷資料，大家在求職時記得多加留意！

近年詐騙案件不斷，除了電話騙案、偽造文書以圖騙取受害人金錢之外，就連求職者亦成為騙徒的目標。一位港人近日於網上發文警世，表示求職時險墮詐騙陷阱。事主表示早前正申請迪士尼樂園相關工作，並與「HR」透過WhatsApp對話，該「HR」表示會有同事通知上班地址及安排見工事宜，更詢問事主有沒有使用Microsoft Teams的習慣，方便同事傳送報更時間表。

隨後對方竟傳來一個APK檔（android手機軟件檔案）並要求事主安裝，事主表示本身已安裝Teams，不需要再額外下載APK檔。對方解釋此為公司專用的Teams，「同play商店嗰啲唔同，你可以下載一個嗎？」，事主於此刻已起疑心並即時拒絕隨後的安排。

網民拆解騙徒3招偷錢偷資料

後來，有熟悉網絡安全的網民拆解這個APK檔，表示手機app內「有大量crypto wallet嘅module」，用來偷取用家的錢包資料，當用家日後轉賬時，這個手機App會改為自己的錢包來偷錢。此外，騙徒會透過手機App複製用家輸入的資料到自己的伺服器，並為自己開通很多通行許可，例如可以查看用家的短訊及位置、錄製手機畫面等等，事主提醒大家不要下載來歷不明的手機app。

對於事主求職時險遭詐騙，有網民表示其實疑點重重，「第二句開始已經好怪，邊有人工都未見就講定報更」、「見工就要download？正常入職咗先要裝app，一定係有問題」、「連公司account都未有，其實真係當人傻㗎喎」。有網友認為騙徒手法有漏洞，「迪士尼嘅話使鬼俾返工地址你咩，地址咪就係迪士尼樂園，呃人都用吓腦」；網友坦白不少公司會開發屬於自己的程式，但絕不會透過WhatsApp傳送，「肯定唔係咁樣send出嚟，同埋正常做咩位都會番DU，DU會有好多唔同嘅資訊俾你」。

安裝不明軟件或被騙徒竊取個人資料

根據數碼保安軟件Kaspersky網頁顯示，APK是Android Package Kit的縮寫，是Android系統上安裝和運行應用程式的標準檔案格式。APK檔案不能被認為是100%安全的，網絡犯罪分子創建惡意應用程式，這些應用程式旨在感染設備，植入病毒或勒索軟體，限制設備使用，並向受害者索取贖金以換取設備恢復原狀。通常，這些應用程式偽裝得非常逼真，看起來就像其他應用程式一樣具有實際用途，因此更需要保持警惕並始終採取保護措施。

惡意應用程式可以用來取得裝置的root權限，甚至完全控制裝置。這意味著網路犯罪分子可以控制設備的使用方式，並將其用於其惡意目的，例如存取用戶銀行帳戶或進行其他犯罪活動。安裝惡意應用程式後，個人資料、敏感數位資產（例如密碼）甚至銀行帳戶中的資金都可能面臨風險。資料竊取會對使用者的個人生活造成難以估量的損害。

文:RY

資料及圖片來源:Threads