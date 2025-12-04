AEON $12店全場半價！日常雜貨/清潔用品/文具/玩具精品$6起 1店限定網民大驚：又執一間

AEON$12店半價清貨！? 深受港人喜愛的$12店 LIVING PLAZA by AEON，最近其土瓜灣分店突然推出全場半價優惠，家品、食品、廚房用品、文具、精品等低至$6起，引來大批市民關注。繼早前九龍城分店暫停營業後，這次土瓜灣店的大減價，亦不禁讓許多網民猜測，是否又有一間分店即將結業。

AEON土瓜灣$12店全場半價 日用雜貨低至$6起

AEON$12店半價清貨優惠，全場低至$6起。

Facebook專頁「Aeon Channel」在「AEON Stores 關注組」群組中發布了一則令人震驚的消息：LIVING PLAZA土瓜灣店由即日起至12月14日，所有貨品均以半價發售。從張貼的海報可見，「土瓜灣店限定優惠」、「所有貨品50% Off」的字樣非常搶眼，意味著原本售價$12的商品，現在只需$6即可入手，吸引力大增。

該專頁更分享了多張店內實況照片，並形容「今日（3日）仲有好多正嘢，各位收工準備掃貨！」從現場照片可見，即使是清貨優惠，店內的貨品種類依然琳瑯滿目，一系列家居清潔好物、動漫角色及文具精品、個人護理及家居小物等等齊備，絕對是尋寶的好時機。消息一出，隨即引發網民熱烈討論，不少人都表示要把握機會，前往掃貨。

震撼優惠引發結業疑雲 街坊大嘆可惜

這次突如其來的半價優惠，讓不少網民聯想到早前九龍城分店的結業，紛紛留言表達對土瓜灣店可能結業的擔憂。「又執一間」、「又一間準備收檔」，部分留言透露出無奈。有街坊表示，該分店雖然規模不大，但貨品種類齊全，是日常生活的好鄰居，「呢間雖然細間但啲嘢都幾齊，希望唔好去執啦」。

不過，也有樂觀的網民認為，這是一個掃平貨的好機會，表示「今晚好多人幫襯，真係好抵」。發布消息的「Aeon Channel」也推測，「消息太突然，呢間多數執」，引發更多聯想。

LIVING PLAZA by AEON 土瓜灣店優惠

優惠內容 ：全場貨品半價

地址 ：九龍土瓜灣馬頭角道50號迎豐13, 16, 17, 19號地舗

優惠期 ：即日起至2025年12月14日

條款及細則 ： 優惠期間本店暫不提供Friday Night Fever。 購物滿$50即享9折及買4送1等優惠不適用。 如有任何爭議，LIVING PLAZA by AEON保留最終決定權。



圖片及資料來源：Aeon Channel ＠Facebook