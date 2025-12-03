怪男混入大埔宏福苑悼念區！死纏初中女學生 義工1招擊退「真係有人會消費災難」

大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，社會瀰漫哀傷，悼念區成為市民寄託哀思之地。然而在公眾悼念期間，卻疑似有立心不良的男子混入人群，對初中女學生進行滋擾。有網民不禁悲憤，「原來真係有人會咁樣消費災難」。

大埔廣福邨摺紙鶴悼念 遇奇怪男子混入

大埔宏福苑五級大火釀成逾百人死亡慘劇，引起全城關注。連日來，廣福邨休憩公園設立的悼念區人潮不絕，市民自發獻花、放置心意卡、摺製「紙鶴林」，遙望宏福苑默禱，以表達對逝者的哀思。然而在此莊嚴肅穆的氛圍中，卻有不和諧事件發生。

有網民在社交平台分享個人經歷，指昨日（2日）中午時分，在大埔悼念區發現兩名初中女學生正在摺紙鶴。突然，一名年約20歲的男子趨前，手持電話向女學生搭訕，問道：「你好啊，請問係咪琪琪朋友呀？」事主形容當時「即刻超級警惕」，她隨即借故將兩名女生帶離，然而該男子「全程冇幫手」，只是「不停R水吹」，更聲稱「發夢見到死難者bla bla bla」。

死纏中學女生問聯絡方法 義工智勇擊退

儘管事主介入，該男子仍未罷休，竟「夠膽死走過嚟初中妹妹身邊」，直接詢問：「hi請問點稱呼你哋呀？介唔介意留contact？」事主再次果斷截停，質問對方：「先生你又點稱呼呀？你有咩事可以同我講喎」。男子回應「唔好意思，其實我唔係同緊你講嘢」。事主隨即以禮貌而堅定的語氣表示：「其實呢今日係悼念活動，所以都唔係太方便留contact（聯絡方法）啦，你睇吓佢哋都面有難色，其實我哋依邊都夠人啦，可能要請你去其他地方幫手呀，唔該你」。事主指發現「假笑+禮貌係成功智退變態佬」，因為對方「根本冇道理駁唔到」。最終，在另一位女義工的協助下，兩名女學生安全離開。

呼籲同路人照顧身邊細路 「真係有人會消費災難」

事主對此事件深感痛心，慨嘆「原來真係有人會咁樣消費災難」。她呼籲年紀較大的市民能多加留意身邊的年輕人，並提醒學生避免太晚回家。事件中的女學生亦有發文多謝事主幫忙，感激身邊人當她們「阿女咁照顧」，「香港人就係咁，就係咁有愛」。



此事件在網上引起廣泛討論，不少網民對該男子的行為表示憤怒，直指「好多變態人鍾意透過活動去結識入世未深嘅青少年，扮慘扮可憐扮有共同話題」。有網民則對事主的警覺和應對能力表示讚賞，「有D小妹妹心地好冇乜介心，真係要我哋呢啲Auntie 出手，唔使比面」、「要好好保護細個嘅女生」。

來源：tiffanychan524、chelchel_0525__＠threads



