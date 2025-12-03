港鐵車廂乘客「尿袋」突爆炸起火！目擊者險被燒頭髮嘆「好危險」 籲2點注意外置充電器安全

不少市民都會隨身攜帶俗稱「尿袋」的流動充電裝置，惟近年在公共交通工具上曾發生意外，其安全性備受關注。近日，1名港女於港鐵車廂直撃有乘客背包裡的「尿袋」突然爆炸起火，形容現場「好大陣𤓓味」、「差小小燒埋我的頭髮」，幸得有乘客極速撲火，事件中亦未有乘客受傷。事後，樓主提醒市民要使用合資格的外置充電器，更指出2點注意「尿袋」安全。詳情即看下文！

港鐵車廂乘客「尿袋」突爆炸起火 目擊者頭髮險被燒

有港人早前在社交平台分享片段，指在乘搭港鐵期間，目擊附近乘客放在背包的「尿袋」突然起火。事發初時，一眾乘客「突然間大家你眼望我眼，好大陣𤓓味」，後來才發現原來是1名男乘客的背包起火。

據樓主的片段所見，涉事男子即時將背包放在地上磨擦，試圖將火種撲熄，其背包亦已即時燒出一個大黑洞。樓主表示，在事發時「當時人自己都唔知」，更指「差小小燒埋我的頭髮，好彩隔左一塊玻璃」，同時，猶幸同場有乘客冷靜處理，「好冷靜禁（咁）停咗架車，同埋攞咗滅火器，同埋踩熄d（啲）火」。

事發後樓主心有餘悸，奉勸大家「一定要用合資格嘅外置充電器」並指出，日常需定期更換「尿袋」，如果見到電池「漲漲地」以及「發熱得好勁」就需要即時更換。

網民嘆大眾缺安全意識 籲「尿袋」電量流失快/過熱需留意

有網民留言指，有感不少人對「尿袋」缺乏安全意識，「其實都多人冇鋰電池嘅安全概念，舊電漲少少覺得冇問題繼續用，其實好危險。」又提醒當發現鋰電池「電量流失得好快，用緊嘅時候好熱，都係鋰電池損耗嘅現象。」樓主亦引述機電專家指出，「行動電源主要採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，這類電芯具備高能量密度，但同時對外在環境變化極為敏感。」因此，當發現電池外殼受壓變形、遭受撞擊或長時間處於高溫環境等，有機會導致正負極直接接觸而引發短路。

消委會尿袋安全貼士

近期發生多宗與外置充電器有關的意外，消委會早前測試市面上的「尿袋」時亦提供安全貼士，提醒市民選購及使用時需要注意的事項：

購買型號較新的尿袋為佳，確保電池未進入自然老化的階段。

為尿袋充電的火牛，最好使用列原廠配用的電源供應器。

建議持續使用，避免尿袋長期處於充電狀態或放電狀態，若一段時間未有使用，應維持電量在低電量水平。

避免在極端天氣使用，如到外地旅行使用尿袋，記得留意氣溫情況。

即使尿袋支援快充，建議按需要情況而使用，別長期依賴快充，不然會加速尿袋電池老化速度。

如發現尿袋過熱、甚至突然膨脹，請立即停止使用。

文：TF

資料及圖片來源：veritychan@threads、never.8409@threads



