Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵車廂乘客「尿袋」突爆炸起火！目擊者險被燒頭髮嘆「好危險」 籲2點注意外置充電器安全

生活百科
更新時間：15:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-03 HKT

不少市民都會隨身攜帶俗稱「尿袋」的流動充電裝置，惟近年在公共交通工具上曾發生意外，其安全性備受關注。近日，1名港女於港鐵車廂直撃有乘客背包裡的「尿袋」突然爆炸起火，形容現場「好大陣𤓓味」、「差小小燒埋我的頭髮」，幸得有乘客極速撲火，事件中亦未有乘客受傷。事後，樓主提醒市民要使用合資格的外置充電器，更指出2點注意「尿袋」安全。詳情即看下文！

港鐵車廂乘客「尿袋」突爆炸起火 目擊者頭髮險被燒

有港人早前在社交平台分享片段，指在乘搭港鐵期間，目擊附近乘客放在背包的「尿袋」突然起火。事發初時，一眾乘客「突然間大家你眼望我眼，好大陣𤓓味」，後來才發現原來是1名男乘客的背包起火。

據樓主的片段所見，涉事男子即時將背包放在地上磨擦，試圖將火種撲熄，其背包亦已即時燒出一個大黑洞。樓主表示，在事發時「當時人自己都唔知」，更指「差小小燒埋我的頭髮，好彩隔左一塊玻璃」，同時，猶幸同場有乘客冷靜處理，「好冷靜禁（咁）停咗架車，同埋攞咗滅火器，同埋踩熄d（啲）火」。

事發後樓主心有餘悸，奉勸大家「一定要用合資格嘅外置充電器」並指出，日常需定期更換「尿袋」，如果見到電池「漲漲地」以及「發熱得好勁」就需要即時更換。

網民嘆大眾缺安全意識 籲「尿袋」電量流失快/過熱需留意

有網民留言指，有感不少人對「尿袋」缺乏安全意識，「其實都多人冇鋰電池嘅安全概念，舊電漲少少覺得冇問題繼續用，其實好危險。」又提醒當發現鋰電池「電量流失得好快，用緊嘅時候好熱，都係鋰電池損耗嘅現象。」樓主亦引述機電專家指出，「行動電源主要採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，這類電芯具備高能量密度，但同時對外在環境變化極為敏感。」因此，當發現電池外殼受壓變形、遭受撞擊或長時間處於高溫環境等，有機會導致正負極直接接觸而引發短路。

消委會尿袋安全貼士

近期發生多宗與外置充電器有關的意外，消委會早前測試市面上的「尿袋」時亦提供安全貼士，提醒市民選購及使用時需要注意的事項：

  • 購買型號較新的尿袋為佳，確保電池未進入自然老化的階段。
  • 為尿袋充電的火牛，最好使用列原廠配用的電源供應器。
  • 建議持續使用，避免尿袋長期處於充電狀態或放電狀態，若一段時間未有使用，應維持電量在低電量水平。
  • 避免在極端天氣使用，如到外地旅行使用尿袋，記得留意氣溫情況。
  • 即使尿袋支援快充，建議按需要情況而使用，別長期依賴快充，不然會加速尿袋電池老化速度。
  • 如發現尿袋過熱、甚至突然膨脹，請立即停止使用。

文：TF

資料及圖片來源：veritychan@threadsnever.8409@threads

延伸閱讀：充電寶規格解碼｜3C/CE/RoHS/FCC 認證標誌 妥善保養安全指引｜專家教精你


————
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
20小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
23小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 13:56 HKT
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
02:39
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
13小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
22小時前