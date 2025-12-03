Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起

生活百科
更新時間：13:03 2025-12-03 HKT
發佈時間：13:03 2025-12-03 HKT

IKEA特價｜IKEA宜家家居向來以其富設計感、實用且價格相宜的產品，深受廣大消費者的喜愛。品牌最近推出第二階段精選產品優惠，由即日起至2025年12月17日，超過30款經典熱賣家品以低至5折的震撼價發售，涵蓋傢俬、家飾及收納好物，絕對是粉絲們為家居添置新品、提升生活品質的黃金機會。

IKEA宜家人氣產品低至半價 平底鑊/儲物盒/洞洞板

想讓家居煥然一新，不一定要大灑金錢。IKEA今次的減價產品極具誠意，當中包括多款長期暢銷的人氣商品，無論是廚房用具、客飯廳收納，以至書房配件都一應俱全。

例如，幾乎每個家庭都必備的IKEA 365+ 平底鑊，其陶瓷易潔塗層可以輕鬆煎煮食物，避免燒焦或黏鑊，無論是炮製早餐奄列，還是香煎牛扒都應付自如。其不銹鋼與鋁製夾層結構，確保鑊身受熱更均勻快速，縮短烹飪時間，絕對是入廚好幫手。

在收納方面，DRÖNA 儲物盒是品牌的皇牌產品之一，簡約設計能輕易融入不同家居風格。它由輕量布料製成，方便移動，不論是用來收納客廳的雜誌、孩子的玩具，還是衣櫃內的衣物都非常合適。另一款收納神器 VARIERA 加置層架，更是小空間的救星，只需簡單一放，即可將廚櫃或桌面空間倍增，原價$79.9，現以半價$39.9發售，CP值極高！此外，可靈活組合的 SKÅDIS 洞洞板，自由配搭掛鉤與各種配件，將辦公桌的文具、門口的鎖匙等隨身小物整理得井井有條。

IKEA 宜家家居優惠

  • 優惠日期： 即日起至12月17日

  • 優惠內容： 超過30款經典熱賣產品以優惠價發售，低至5折。

  • 精選產品優惠價：

    • IKEA 365+ 平底鑊 (28cm): $129.9 (原價: $149.9)

    • DRÖNA 儲物盒 (33x38x33cm): $34.9 (原價: $44.9)

    • VARIERA 加置層架 (32x28x16cm): $39.9 (原價: $79.9)

    • SKÅDIS 洞洞板 (36x56cm): $84.9 (原價: $99.9)

    • FLYGFISK 餐墊 (38x30cm): $17.9 (原價: $24.9)

  • 適用分店及網店：

    • IKEA 官方網站 >>按此<<

    • 銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫

    • 九龍灣分店：九龍灣 MegaBox L4

    • 沙田分店：沙田 HomeSquare L6

    • 荃灣分店：荃灣青山公路388號8咪半3樓

    • 各大規劃及訂購中心及澳門分店

  • 優惠期有限，貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢或參閱官方網站。

 

同場加映：繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
18小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
3小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
10小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
19小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
21小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
02:39
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
11小時前