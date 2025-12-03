IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
發佈時間：13:03 2025-12-03 HKT
IKEA特價｜IKEA宜家家居向來以其富設計感、實用且價格相宜的產品，深受廣大消費者的喜愛。品牌最近推出第二階段精選產品優惠，由即日起至2025年12月17日，超過30款經典熱賣家品以低至5折的震撼價發售，涵蓋傢俬、家飾及收納好物，絕對是粉絲們為家居添置新品、提升生活品質的黃金機會。
IKEA宜家人氣產品低至半價 平底鑊/儲物盒/洞洞板
想讓家居煥然一新，不一定要大灑金錢。IKEA今次的減價產品極具誠意，當中包括多款長期暢銷的人氣商品，無論是廚房用具、客飯廳收納，以至書房配件都一應俱全。
例如，幾乎每個家庭都必備的IKEA 365+ 平底鑊，其陶瓷易潔塗層可以輕鬆煎煮食物，避免燒焦或黏鑊，無論是炮製早餐奄列，還是香煎牛扒都應付自如。其不銹鋼與鋁製夾層結構，確保鑊身受熱更均勻快速，縮短烹飪時間，絕對是入廚好幫手。
在收納方面，DRÖNA 儲物盒是品牌的皇牌產品之一，簡約設計能輕易融入不同家居風格。它由輕量布料製成，方便移動，不論是用來收納客廳的雜誌、孩子的玩具，還是衣櫃內的衣物都非常合適。另一款收納神器 VARIERA 加置層架，更是小空間的救星，只需簡單一放，即可將廚櫃或桌面空間倍增，原價$79.9，現以半價$39.9發售，CP值極高！此外，可靈活組合的 SKÅDIS 洞洞板，自由配搭掛鉤與各種配件，將辦公桌的文具、門口的鎖匙等隨身小物整理得井井有條。
IKEA 宜家家居優惠
-
優惠日期： 即日起至12月17日
-
優惠內容： 超過30款經典熱賣產品以優惠價發售，低至5折。
-
精選產品優惠價：
-
IKEA 365+ 平底鑊 (28cm): $129.9 (原價: $149.9)
-
DRÖNA 儲物盒 (33x38x33cm): $34.9 (原價: $44.9)
-
VARIERA 加置層架 (32x28x16cm): $39.9 (原價: $79.9)
-
SKÅDIS 洞洞板 (36x56cm): $84.9 (原價: $99.9)
-
FLYGFISK 餐墊 (38x30cm): $17.9 (原價: $24.9)
-
-
適用分店及網店：
-
IKEA 官方網站 >>按此<<
-
銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫
-
九龍灣分店：九龍灣 MegaBox L4
-
沙田分店：沙田 HomeSquare L6
-
荃灣分店：荃灣青山公路388號8咪半3樓
-
各大規劃及訂購中心及澳門分店
-
-
優惠期有限，貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢或參閱官方網站。
