林超英智談工作 人生靠3興趣而活：估唔到我做咗咁多嘢，剩係得「唔開冷氣」俾人記得

在現代社會，不少打工仔每日機械式上班，感到面對倦怠與無力感。近日，精神科醫生苗延琼在Threads分享與前香港天文台台長林超英的一席對話，林超英以「工作只是carrier」一語道破職場真相，並提出「大、中、細」三個興趣才是人生真正支撐，鼓勵大眾透過培養多元興趣，引發網民熱烈共鳴。

林超英道破職場真相：工作只是carrier 人生靠3個興趣而活

對談中，苗醫生有感而發地表示有部份工作「真係做到好冇癮，日日都係garbage in，garbage out（垃圾進，垃圾出：將錯誤的、無意義的資料輸入電腦系統，電腦自然也一定會輸出錯誤、無意義的結果）」。對於這番肺腑之言，林超英沒有即時反駁，反而淡定地分享了他對工作的看法，形容工作只是令你足生存的carrier（運輸工具；與職業career同音），「好似喺大海度有塊水浮畀你托住咁」。

隨後，林超英進一步闡述真正令人活過來的關鍵在於發展自己的興趣，並將興趣分為大、中、細三個等級，「唔可以all in喺一樣度，人生會爆機」。他以自身為例，分享了他人生最大的興趕是幫助荔枝窩復耕、復村，「一個見證我人生愚公移山精神嘅興趣」；中興趣則為鑒賞茶草樹本；而細興趣則是談論一下人生，他更幽默地補充「估唔到我做咗咁多嘢，剩係得呢樣嘢俾人哋記得」。

網民：睇得出佢係一個好樂觀，心境寬容嘅人

林超英最後的總結更是一針見血，反問苗醫生「你覺得辛苦？恭喜你，你有得辛苦，你嘅工作係career，唔係carrier」。苗醫生聞言便瞬間便立刻清醒過，領悟到原來人生最幸福的事係「有一件嘢值得你辛苦」。

貼文迅速爆紅，數萬網民轉發及留言，不少人直呼林超英的這個諧音梗精闢，亦有網民大讚他退休後仍活得精彩，「睇得出佢係一個好樂觀，心境寬容嘅人」。不少留言更現實地指出「做邊行都好，都係需要錢，工作目標就係搵錢滿足其他慾望，先有動力返工。」顯示林超英的觀點既具哲理，又貼近香港打工仔的實際處境。

資料來源：miao5114