Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林超英智談工作 人生靠3興趣而活：估唔到我做咗咁多嘢，剩係得「唔開冷氣」俾人記得

生活百科
更新時間：19:15 2025-12-01 HKT
發佈時間：19:15 2025-12-01 HKT

在現代社會，不少打工仔每日機械式上班，感到面對倦怠與無力感。近日，精神科醫生苗延琼在Threads分享與前香港天文台台長林超英的一席對話，林超英以「工作只是carrier」一語道破職場真相，並提出「大、中、細」三個興趣才是人生真正支撐，鼓勵大眾透過培養多元興趣，引發網民熱烈共鳴。

林超英道破職場真相：工作只是carrier 人生靠3個興趣而活

對談中，苗醫生有感而發地表示有部份工作「真係做到好冇癮，日日都係garbage in，garbage out（垃圾進，垃圾出：將錯誤的、無意義的資料輸入電腦系統，電腦自然也一定會輸出錯誤、無意義的結果）」。對於這番肺腑之言，林超英沒有即時反駁，反而淡定地分享了他對工作的看法，形容工作只是令你足生存的carrier（運輸工具；與職業career同音），「好似喺大海度有塊水浮畀你托住咁」。

隨後，林超英進一步闡述真正令人活過來的關鍵在於發展自己的興趣，並將興趣分為大、中、細三個等級，「唔可以all in喺一樣度，人生會爆機」。他以自身為例，分享了他人生最大的興趕是幫助荔枝窩復耕、復村，「一個見證我人生愚公移山精神嘅興趣」；中興趣則為鑒賞茶草樹本；而細興趣則是談論一下人生，他更幽默地補充「估唔到我做咗咁多嘢，剩係得呢樣嘢俾人哋記得」。

網民：睇得出佢係一個好樂觀，心境寬容嘅人

林超英最後的總結更是一針見血，反問苗醫生「你覺得辛苦？恭喜你，你有得辛苦，你嘅工作係career，唔係carrier」。苗醫生聞言便瞬間便立刻清醒過，領悟到原來人生最幸福的事係「有一件嘢值得你辛苦」。

貼文迅速爆紅，數萬網民轉發及留言，不少人直呼林超英的這個諧音梗精闢，亦有網民大讚他退休後仍活得精彩，「睇得出佢係一個好樂觀，心境寬容嘅人」。不少留言更現實地指出「做邊行都好，都係需要錢，工作目標就係搵錢滿足其他慾望，先有動力返工。」顯示林超英的觀點既具哲理，又貼近香港打工仔的實際處境。

 

資料來源：miao5114

 

同場加映：風扇用法｜林超英堅持用USB風扇消暑 重溫風扇3部曲 必睇循環扇2個慳電慳錢擺位

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
4小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
4小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
21小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
7小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
4小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
01:09
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團有否貪污 法團：配合任何調查 依法追查真相
政情
6小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
2小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT