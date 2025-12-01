李居明-寶石道改運文化 戴首飾發達第一步｜李居明大師會客室

今年，「香港國際珠寶展」再度邀我作主講嘉賓，講述寶石改運文化。將寶石應用在招財納福的改運文化中，在印度是最熱衷的，所有婆羅門的貴族滿身都是寶石，在中國帝皇后妃滿身都是珠寶，西方國家整個八運都以鑽石鑲在金錶上，開拓了鑽石錶的文化。二○○○年大量五色寶石「斑彩石」正式於全球面世，震驚了整個寶石界。

寶石戴在身上，人的氣場馬上獲得改進及調整。由首飾以至靈性的開墾，這就是「寶石道文化」。所以，大家如果根據自己出生月份，去留意戴甚麼手飾？對大家的運程都有好大幫助。

秋天出生宜戴翡翠

有位潮爆粉絲問，她是生於秋天，適宜戴甚麼首飾呢？寶石都分「金木水火土」，生於西曆8月7日到11月6日秋天的人，五行金旺，需要補木，他們適宜戴翡翠、綠寶石。綠色代表「木」的顏色。

此外，還可以配戴檀香木或沉香木製成的手珠，也可以戴木珠頸鏈。為甚麼要戴「珠」呢？因為「珠」「豬」同音，等於「亥」水，是水木的長生。木珠可以幫秋天出世的朋友補水木，水可以洩金，又可以減少熱毒，這是秋天人的專利。佩戴時要留意，左手是吸入能量，如果你要木，就要在左手戴檀香木手珠。

人要致富成功，努力固然重要，但獲得得天獨厚的好運，來自寶石的加持力。你想發達，為何不由戴上寶石開始？

名錶文化由八十年代開始，「金撈」勞力士（Rolex）是身份象徵，後來從金錶發展到鑽石錶。

冬天生緣繫紅寶石

冬天出生的朋友，即生於西曆11月7日至翌年2月3日，通常是不夠火。戴紅寶石Ruby是首選。但紅寶石比較成熟，年輕人喜歡戴玫瑰石，即是比較淺色的一種寶石。在印度文化中，紅寶石是印度人的至寶，所有婆羅門和貴族的人都很喜歡戴紅寶石。由印度人喜歡戴寶石，可以看到寶石和財富是有直接關係。

有讀者問，手上戴一條紅繩可以補火嗎？其實紅繩是很有功能的，也可以戴紅色水晶珠，紅色手錶，電子錶都是屬於火的，戴在左手便可吸入火。

一個要火的行運人，英文名叫Ruby，或者叫May代表夏天午月，這些都是有些玄機的。當你開始戴寶石，代表你開始富有，或者你已經富有，必然有戴寶石的習慣。所以，你開始留意戴首飾，這是你開始發達的第一步。

