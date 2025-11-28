裝修師傅應客戶要求實試4款維修物料 棚網、包窗膠板起火如爉燭 慨嘆：離火即熄係基本認知嚟

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成嚴重傷亡，令住宅大廈維修工程的物料安全問題受到高度關注。不少市民擔心，棚架保護網等物料不具備足夠的防火能力，會再度引起災害。有資深裝修師傅就應其客戶要求，前往一個正在大維修的大廈單位進行實測，發現包括棚網等至少3種物料「一點即著」，不禁慨嘆今非昔比：「要揀離火即熄係基本認知嚟」。

裝修師傅實測大維修4種物料 3物料一燒起火「好似蠟燭咁」

大埔宏福苑大火後，有不少網民指出身處大廈也正在進行大維修工程，被棚架及棚網包圍，情況與宏福苑相似，因此對防火安全感到憂慮。近日，經常於YouTube分享裝修知識的資深裝修師傅「昌師傅」便應其客戶要求，到正在翻新的單位檢查外牆大維修的物料的防火程度。

昌師傅在現場收集了四種物料進行測試，包括外牆位置的疏洞圍網、走廊位置的密洞圍網、保護窗戶的中空板，以及露台位置的防塵防水擋布。在測試影片中，昌師傅發現外牆的疏洞圍網「一燒即着如『燒蠟燭』」，熔掉的膠更帶着火種滴下。走廊的密洞圍網雖然燃點一段時間才着火，但其後燃燒情況更為猛烈。

中空板火勢猛烈 僅防水布為「合格物料」

之後昌師傅測試貼於外牆，用作在外牆工程中保護窗戶的中空板，情況與圍網相似，用打火機一燒即被點燃，從畫面可見火苗比兩款棚網更大，且極速熔化帶著火種滴下。最後，昌師傅實測點燃外牆的防塵防水擋布，情況與前3種物料完全不同，在沒有火機持續點火的情況下，防水布能「離火即熄」，多番用打火機燃燒亦不會自燃，是片中唯一獲昌師傅肯定，具備阻燃效果的物料。

悲痛慨嘆：好慳唔慳慳塊網

影片中，昌師傅表示：「如果宏福苑嘅外牆啲圍網係用呢種物料（合格防火料）做嘅，之後嘅結果會唔會唔一樣呢？絕對係會改寫歷史」。

他指出，近年工地火災頻發，可能是因為外牆保護網的防火標準不夠。昌師傅強調以前在行內，維修工程的外牆圍網要「離火即熄」是「很基本的認知」。他悲痛強調，原本大廈外牆維修，理應使用一塊離火即熄的圍網，豈料承建商卻選擇節省成本，直斥「好慳唔慳慳塊網」、「呢個就係意外原因」。

對此《星島頭條》正向影片中有關屋苑大維修承建商了解。

圖片來源：HUMA LO＠YouTube

延伸閱讀：大埔宏福苑五級火︱政府為每位死難者家屬提供20萬元慰問金 下周起向每戶受災家庭發放5萬元生活費