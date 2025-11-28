大埔宏福苑五級火丨受災學生事發翌日服回校 老師見狀心痛「咩都冇講就攬住佢」 網民齊撐：你都辛苦了！

大埔宏福苑五級火周三（26日）發生五級火，逾千戶瞬間失去家園。事發後翌日有老師在社交平台發文，指有受災學生身穿便服重返校園，自言「個屋企冇咗」，令他大感心痛，「咩都冇講就攬住佢」。其後，該位老師與孩子父母在走廊傾談時，形容首次見到爸爸「個樣咁憔悴」，父母在臨別時更表示：「（小朋友）交俾你啦老師」，令他忍不住哽咽，經歷令不少網民動容，齊齊支持老師：「你都辛苦晒！」、「多謝你照顧同學仔同家長」。

有老師在社交平台憶述，在火災事發翌日有受災學生穿便服回校。

有老師在社交平台憶述，在宏福苑火災翌日有學生身穿便服回校，指他甫踏入課室一刻「即刻眼濕濕」，只好「咩都冇講就攬住左（咗）佢」，又指該位學生第一句話便是「我個屋企冇咗，依家係XX到住」，而他當下卻無能為力，直言「嗰吓真係幫唔到佢啲咩」。其後老師與孩子父母在走廊傾談，形容首次見到爸爸「個樣咁憔悴，仲要眼濕濕」。臨別時，父母說了一句：「XX（學生）交俾你啦老師」，更是讓他眼泛淚光。

經歷令不少網民動容，有網民心痛學生遭遇「冇哂校服、書包、文具、返學鞋……都仲返學」、「假都無請，實在太陰公了。」、「但係父母都要釋放自己嘅情緒，唔可以死頂得好耐」、「其實我哋都經歷過火燭…小朋友可以的話，一定要返學， 我哋父母一般會係小朋友面前死頂頂住先，安慰啲小朋友，唔好俾小朋友知道其實我哋父母自己都好崩潰！」、「請你抱抱他，他的內心應該很不安……連從小就確信係全世界最安全的地方，都可以一夜之間冇晒，所有嘢冇晒……」亦有人表示「好好彩一家人齊齊整整」。

不少網民亦齊齊留言支持，同時提醒老師亦要照顧自己的情緒，「老師，請你也要好好照顧自己，不論身心，多謝老師」、「老師你都要加油保重，多謝你照顧同學仔同家長、謹守崗位。」

