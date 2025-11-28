李居明-增強人體磁場 斑彩文化之奧秘︳李居明大師會客室

最近，《潮爆開運王》金粉會二千名粉絲到新光黃埔欣賞《致富者聯盟》，又引發了「斑彩寶石」的熱潮與追捧。因為電影中，石修父子造訪了位於美加交界、充滿神秘能量的斑彩礦坑，作了見證人，並親自訪問了礦坑主人雲尼，此段珍貴的經歷，全部記錄在《致富者聯盟》一片中。斑彩寶石中蘊藏著太極泥的紅、黃、綠、藍、紫五種顏色，再加上斑彩首飾全用金銀設計，「金木水火土」五行齊全，所以，無論你出生在春夏秋冬任何季節，斑彩石都是最適宜佩戴的行運寶石。

找出龍脈之地

說到戴寶石，斑彩石是一種具有神奇能量的寶石。這是七千萬年前海底螺的化石，恐龍的食物，螺石在地底七千萬年，吸取日月精華，竟然變成五個色。這是風水師最喜歡的太極泥顏色，喻為擁有天地靈氣。

二○○○年六月，我為可口可樂阿特蘭大全球總部看完風水後，赴美加交界烈碧鎮以中國堪輿絕技為德國人雲尼找尋斑彩石龍脈，一擊即中，從此開發了廿多年的上乘五色太極斑彩石，我為此中文命名為「斑彩」（之前稱為彩斑菊石）。最重要是此地有地靈護佑，曾有印第安人見有飛碟降臨此地，傳說非虛，其地之磁場確實強勁。

斑彩寶石的出土

此龍脈開採了前所未見的斑彩，又在此龍脈中掘出多隻七千萬年前的史前恐龍化石，礦主雲尼憑此大富大貴，要知道恐龍化石價值不菲，為感激我這個發掘龍脈的香港風水師，將此龍脈命名為Master Li Kui Ming's Mine（李居明斑彩礦坑），這是我風水業繼「可口石樂」之後的另一次極大的榮譽。

二十五年來，一代又一代的斑彩螺出土，而且越來越靚，其中蘇富比競投斑彩螺，已炒到極高債格，中港台富豪以擁有斑彩螺為榮，而從我手及礦坑取得之斑彩螺最具靈氣及磁場，這已是不爭的事實。

石修父子在拍攝《致富者聯盟》期間，有幸參與斑彩礦坑內恐龍化石的開採。據說這裏是外星人飛碟降落之地。

七千萬年前與恐龍同壽的斑彩寶石，當地印第安人稱之為「水牛石」，極有靈力和能量。斑彩石與外星人文化有一個奇妙的契合。

斑彩石感應負極磁場

我把這種五色斑彩石設計成各種斑彩首飾，雕刻上吉祥圖騰和梵文種子字，佩戴後經常有奇蹟出現。

我記得有位弟子，他說在開車的時候，突然聽到一陣裂碎的聲响，赫然發現大塊的斑彩石竟然裂開了，他心知不妙，馬上去醫院檢查，竟然發現兩條心臟動脈塞了八成，要馬上通波仔。他後來跟我說：「斑彩石真有感應好神奇。」斑彩有磁場的感應力，抗拒負極磁場，特別是有修行的人能吸納斑彩石內之正信靈氣。寶石能增強人類磁場的宇宙科學，獲得「寶石道」新名詞，赫然成為九運新文化。

《馬年攻守通勝月曆》已出版，月曆上的大財神坐東南九紫位，這是馬年招財的獨有技法，如果你本來是坐南向北，今年要偏向東方，取九紫東南方便可招當令財搵快錢！