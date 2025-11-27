大埔宏福苑五級火｜小店發起收集物資「一呼百應」！數百人街頭連夜幫手 老闆娘哽咽感謝︰街坊好有愛！

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，香港各界無論是大小企業或小店都紛紛伸出援手幫助災民，展現港人互愛精神。大埔其中一間食店「彩虹串燒專門店」，周三晚（26日）於社交平台發起收集物資後便「一呼百應」，獲數百街坊連夜支持。小店老闆娘接受《星島頭條》訪問時亦哽咽表示，非常感激大家落力送暖，當中更不乏後生仔及小朋友︰「大埔街坊好有愛」。

大埔小店發起收集物資一呼百應！數百人帶物資幫手

於大埔開業十多年的「彩虹串燒專門店」，是其中一間為宏福苑五級火災收集物資的小店。老闆娘「叻姐」接受《星島頭條》訪問時指，小店是於昨晚7時左右在facebook發文，表示會收集樽裝水、維他奶、毛氈及口罩等物資，呼籲大家可以送到小店，他們會幫手收集及派送。店家續指，會「聯同其他食店立即製造飯盒，約8:30會開始派送」，希望「大家有力出力」。

後生仔/小朋友齊出力 車手步兵耐心stand by

叻姐表示，想不到帖文竟然會「一呼百應」，雖然已入夜，但仍不斷有市民帶備物資前來，多達數百人。「許多是後生仔，更有些是父母帶同小朋友拿家中多餘的被鋪來。除了有附近街坊外，還有來自各區的市民，有老有嫩，所有人都很想出一分力幫手。」

串燒店門外的一條小橫街，更由昨晚頓時變成一個物資集中地，縱使有眾多不同應急物品，卻是井井有條。「雖然有幾百人來幫手，看似混亂，但現場不乏有擅於管理的人，將物資分門別類整理好，如食物、飲品、衣服、充電器等。而大街處又有私家車、電單車、單車及步兵等於現場耐心等候，隨時候命，有需要立即將物資送去不同庇護站」。

區內愁雲慘霧 老闆娘哽咽致謝︰街坊好有愛！

叻姐續指，昨晚原本計劃用1.5小時去製作200個應急飯盒，但多得附近小店幫忙，同樣是「一呼百應」，大家齊心協力，最後花了45分鐘便將飯盒送到社區會堂。而由她提供的現場環境片段所見，街坊自周三晚起已連日連夜整理物資，送去不同社區會堂。然後按各個會堂所需，再收集急切的物資，期間會不斷於facebook專頁更新，同時亦有大批熱心市民留言查詢是否需要其他物資。

一方有難，八方支援，這場大火對叻姐來說更帶來設身處地的「痛」。提到是最早一批發起收集物資的小店時，她便忍不住哽咽地說︰「看到區內愁雲慘霧，災民無家可歸，救援人員仍在盡力救火，所有人都會去想自己能做到些甚麼、做到幾多，這場大災難的確令人很心痛。」而能為災民盡一分綿力，就是她現時最希望的，「不只是我或是我這間店，是所有大埔街坊和大埔小店，大家都很有愛！」。

資料來源︰彩虹串燒專門店