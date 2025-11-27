大埔宏福苑五級火｜消防員救毛孩引討論 「用救寵物時間可以救多啲人」 寵主疾呼：佢哋係家人！

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，大火焚燒十多小時後，消防陸續救出生還者及被困寵物。然而網上卻有人為「救人還是救寵物」起爭論，有部份網民留言，消防行動應專注只救人，觸發熱議，有寵主痛陳：「佢哋係家人！」

消防救出貓狗毛孩 網民質疑：寵物點解唔留返最後先救

大埔宏福苑日前發生五級大火，火勢猛烈，接連波及7座大廈，一度多達279人失聯。不少市民心急如焚，除了擔心失聯家人，亦有大量寵主憂心被困在內的寵物，紛紛將毛孩訊息貼上網絡求助。直至27日，消防陸續救出傷者，同時亦帶出不少貓狗、寵物龜等，讓自發守候在場的寵物義工接手。

寵物獲救的消息，迅即在網上瘋傳，同時亦引起一番討論。有部份網民認為，在危急關頭應以拯救人命為絕對優先，「寵物留返最後先救」、「用救寵物時間可以救多啲人」方是合理安排，批評寵主不應在此刻將寵物與人命相提並論。

寵主疾呼寵物是精神支柱：佢哋係生命，係家人！

然而，大批寵物主人對此表示無法接受，他們認為寵物如同家人，生命同樣寶貴。不少人留言疾呼：「佢哋係生命，係家人！」、「如果要選擇救你還是救寵物，我會選擇救寵物」、「如果消防員話俾我聽，淨係可以救我，寵物唔可以一齊走，咁我寧願同隻寵物一齊留喺裏面唔走」。更有網民分享，寵物是自己的精神支柱，「有時唔係我哋救咗啲寵物，反而係佢哋救咗我哋。」

另有一派網民則嘗試從消防員的角度分析，指出消防員身負重裝備，氧氣量有限，在濃煙密佈的火場中，「救到乜就救乜」，並非刻意「選擇」救人或不救動物。有留言稱「消防員是背負著氧氣瓶和救援用的器材徒步走樓梯十幾二十幾層上去的」，救出動物不代表他們放棄了救人。