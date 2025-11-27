大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，7座大廈接連受災。大批市民自發湧入該區，為居民及救援人員送上物資。有義工市民分享現場情況，指有全身制服燻黑的消防員，仍一度以「啲物質係俾市民㗎」為由，婉拒她送上的飲品，觸動了無數網民。

大埔宏福苑五級火｜疲憊消防員以居民為先 回絕義工好心送飲品：唔好意思攞

大埔宏福苑五級火自周三（26日）開始持續焚燒，截至27日中午，消防處已出動304架次消防車輛，逾千名消防人員參與滅火救援行動。有一名網民在社交平台Threads上發文，表示自己「琴日去幫手做義工」時，目睹一名消防員「成件衫黑曬，頸掛住嘅口罩都黑埋」。該名消防員在物資站前猶豫了一下，嘆了口氣說「唉，算啦」便轉身離開。

事主表示，當刻立即為兩名消防員遞上兩瓶運動飲品，然而該名消防員卻婉拒，並表示：「真係多謝你，啲物資係俾市民㗎，我唔好意思攞」。事主在帖文中表示，很想告訴該名消防員「你係最值得去攞」，並慶幸自己當時有堅持將飲品送上。她憶述：「我係後面見到你一口氣飲晒成支水，仲要飲埋你partner個嗰，我就知道好彩有踏出個步」。事主在文末感謝所有消防員的付出，並祝願他們「每次出任務都要平安歸來」。

數萬網民致敬消防 「每一位都要平安歸來」

該帖文引起網民極大迴響，至今已累積超過三萬個讚好。不少網民都被消防員的無私精神所感動，留言表示「Respect所有消防員」、「睇到眼濕濕」。有網民慨嘆，消防員的辛勞工作有時不被理解，「好多時候佢哋連飲杯我哋比佢哋嘅水都可能會俾人鬧」。

有市民大讚消防是「英雄」，紛紛祝願消防員平安，「著咗制服那壓力責任真係好大，希望各位前線消防救護醫護先保重自己，才能保護需要您們的香港人」、「除左套制服佢地都係市民...... 每一位都要平安歸來！」

資料來源：Threads

