店舖請人獨特暗號？要求處事獨立有常識 唔請「消防員」/「飛機師」 企鵝竟代表1類人

店舖請人獨特暗號？網友好奇「消防員」/「飛機師」/「企鵝」意思

不同行業自有一套術語，方便工作時溝通，提高效率。近日有網民發現一間店舖張貼招聘告示，要求應徵者可處事獨占及具備常識，亦列明兼職員工每星期最少上班兩天，以及時薪$65及透過銀行出糧。除了基本招聘條件及要求外，告示上表明聘請「消防員」、「飛機師」，就連「企鵝」亦不作考慮。樓主好奇各種暗號的意思，所以到網上希望得到解答。

網民解構真正意思 代表不同類型應徵者

有網民解答以上形容都代表應徵者的工作態度或方式，原來「企鵝」代表只懂站著不工作。至於消防員代表「返一放二」，即是工作一天再請假兩天；飛機師則是「成日放飛機」，代表經常爽約。

不過，不少網友錯重點留意到工作條件及要求，推斷老老闆要求多多，「代表這個老闆難相處，懶高深」、「感覺個老細伏伏地，對人會多挑剔」、「唔想勞氣，就係教都唔想教新來，你一出世就咩都識咩」。網民笑指沒有基本常識之人「係唔會知自己冇常識」，亦有網民忘為老闆出手低，「人工出高啲就唔會有企鵝、消防員、飛機師問題，出手咁低就想請個勤力嘅人」、「睇得出個老細又孤寒又煩」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads