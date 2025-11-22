Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣洗衣達人教正確洗衫步驟！做錯這1步隨時越洗越髒 網民震驚：難怪覺得洗不乾淨！

生活百科
更新時間：11:15 2025-11-22 HKT
發佈時間：11:15 2025-11-22 HKT

平常清洗衣服時只需將骯髒衣物放到洗衣機再啟動洗衣程序，等候一段時間便能得到乾淨的衣物。不過，台灣洗衣達人教路原來洗衣亦有正確步驟，大家萬一做錯1步的話，衣服隨時會越洗越髒。不少網民對此感到震驚，更表示難怪多年都感覺衣服「洗不乾淨！」

台灣洗衣達人教正確洗衫步驟！做錯這1步隨時越洗越髒

生活家居清潔有不少小貼士，原來連使用洗衣機的次序亦大有學問，否則衣服會越洗越髒。近日有網民分享台灣洗衣達人沈富育的訪問時發現，原來洗衣都有正確次序及步驟。大家平常洗衣時可能先將待洗衣物放入洗衣機內，隨後再加入洗衣膠囊或洗衣粉。不過，洗衣達人沈富育提醒洗衣膠囊的用家，需將洗衣膠囊先放入洗衣機，加入待洗衣物再啟動洗衣機，否則洗衣膠囊可能難以完全溶解，導致清潔劑殘留。

其實港人常用的「Ariel」洗衣膠囊包裝背後亦有明確教學，表示用家需先將洗衣膠囊放入洗衣機內，才加入待洗衣物。此外，大家可能為了令到衣物留有香味而加入洗衣香珠，而此類香珠應於放入衣物後再加入洗衣機內。

網民震驚：難怪覺得洗不乾淨！

對於洗衣達人的教學，不少網民大感震驚，「從來沒洗正確過」、「沒事連我媽都錯了」、「難怪我都覺得洗不乾淨」。不過，有網友質疑洗衣機的轉動力量強，洗衣過程中亦能溶解膠囊，「刷兩下膠囊就溶解了」、「這種上下轉的轉半圈就倒過來了」。

文:RY
資料及圖片來源:ThreadsAriel

