鄧飛 - 配合北部都會區 拓展中小幼教育丨來論

香港教育近年面對的最大挑戰，不止是出生率下降，也不止是「縮班」，而是整個教師專業生態正逐步受到衝擊。當學生人數持續減少，學校規模收縮，教師的職業保障、晉升空間及專業發展機會亦隨之萎縮。若情況持續，流失的不止是教師數目，更是多年累積的教育經驗與專業傳承。近年教育界最常討論的議題，往往集中於如何處理收生不足，以及如何避免學校停辦。然而，從教育質量的角度而言，更值得關注的是教師隊伍能否保持穩定。

興建中的古洞北發展區。 資料圖片

一間學校的競爭力，不僅來自校舍和設備，更來自一支成熟、穩定的教師團隊。當教師因縮班而被逼轉職，或因前景不明而提早離開教育界，多年建立的課程文化、教學經驗和團隊協作都可能隨之流失。教育是一項需要長期積累的專業，一旦人才流失，日後即使學生人口回升，也未必能夠迅速重建優質教師隊伍。

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新發展區 教育需求增加

面對學齡人口下降，有人提出增加招收非本地學生，以維持學校收生及教師編制。從教育資源運用而言，這確實是一個可以討論的方向，但現實上存在兩個難以忽視的限制。首先，引入外來學生並非香港單方面可以決定，涉及人口政策、出入境安排及跨境合作等多方面因素，政策主導權並不完全掌握在香港手中。其次，大幅增加非本地學生比例，亦容易令部分本地家長擔心教育資源受到擠壓，甚至引起社會爭議，不利於凝聚教育改革共識。因此，輸入學生固然可以作為其中一項措施，但未必應成為解決香港教育困局的主要依靠。

相比之下，北部都會區的發展，反而為香港教育提供了一個更具持續性的解決方案。按照政府規劃，北部都會區未來人口將由現時90多萬人逐步增加至250萬以上，成為香港人口最集中的新發展區之一。隨着創科產業發展，以及海內外人才陸續落戶北都，他們帶來的不止是勞動力，更包括家庭及子女，對幼稚園、中小學教育的需求將會持續增加。這種人口增長帶來的教育需求，與通過行政措施輸入學生不同，是城市發展自然形成的教育需求，亦較容易獲得社會認同。

正因如此，政府在規劃北部都會區時，不妨把基礎教育視為重要的先行基建，而非待人口遷入後才開始研究學位供應。校舍規劃、土地預留、設計及建造往往需要多年時間，若教育配套落後於人口增長，屆時便容易出現「有人口、無學校」的局面。因此，現階段便應在北都預留充足的中小幼校舍用地，並將教育規劃納入整體發展藍圖。

更重要的是，這項規劃不止是滿足未來學生需要，更能為香港教師隊伍創造新的發展空間。未來可容許其他地區因收生不足而面臨縮班的學校申請遷入北都，亦可鼓勵辦學團體因應新增人口成立新的中小幼學校。無論採取哪一種模式，重點都不是增加多少間學校，而是持續提供足夠的教席，讓教師能夠隨着人口及城市發展重新配置，而不是因學齡人口下降而被逼離開教育行業。

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走出困局 實現良性循環

這種做法亦有助穩定教育界的人才預期。年輕教師看到未來仍有新的發展平台，自然更願意留在教育界；資深教師亦可把多年累積的經驗延續至新的校園，形成教育文化與專業知識的傳承。長遠而言，受惠的不止是教師，更是整個香港教育制度。

北部都會區是香港未來數十年的發展重心。規劃北都，不應只看到創科園區、住宅及交通網絡，更應看到教育對城市競爭力的重要作用。教育不是配套，而是人才政策的重要組成部分；穩定教師隊伍，也不是教育界自身的利益，而是香港未來培育人才、提升競爭力的基礎。與其寄望通過輸入學生維持學校規模，不如把握北部都會區帶來的人口增長契機，在今天預留足夠的教育發展空間。當新市鎮建立起來，教師有新的舞台，家庭有優質的學校，人才有完善的教育配套，香港教育才能真正走出人口下降帶來的困局，實現教育、人才與城市發展的良性循環。

註：小題為本報所加

撰文：立法會議員、教聯會副會長 鄧飛



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