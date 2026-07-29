創意無關年齡？研究揭示職場低估長者潛能｜嶺航未來

社會普遍將創造力與年輕劃上等號，傾向視年長者較為保守、抗拒改變。然而，這種根深柢固的印象，正悄悄影響職場對人才的判斷與評價。由筆者帶領嶺南大學（嶺大）市場及國際企業學系組成聯合團隊的一項最新研究揭示，創造力並不會隨着年齡自然消退；相反，職場中針對年長工作者的「系統性的偏見」，不僅浪費人力資本，更是阻礙企業創新發展的關鍵因素。因此，推動職場文化改革並優化現行的評核制度，將有助營造包容、友善的年長工作者環境，釋放「被低估」的創意潛能。

是次研究由筆者與墨爾本大學、佛羅里達大學、紐約大學、中佛羅里達大學的學者合作，並在國際知名期刊《工作、老齡化和退休》（Work, Aging and Retirement）發表。研究團隊設計了六項實驗，探討人們如何評價資歷相同的兩人，結果一致顯示人們仍會慣性地認為年長者較缺乏創意 。

年齡與適應力偏見

研究顯示，社會對創造力的誤解，導致年長員工在職場面臨系統性的偏見。AI示意圖

在一項研究中，研究人員分析了160場觀看次數最高的TED演講。數據顯示，在控制了演講主題、性別及觀看次數等因素後，年長講者仍獲得較低的「創意」評分。當講者年齡增加20歲，相當於其創造力評分下降了百分之二十四。

此外，在另一項招聘對照實驗中，參與者須對28歲及62歲的求職者進行評分。結果顯示，儘管兩人的履歷完全一致，但在7分制評分尺度上，28歲求職者的創意潛力平均得分約為6.14分，反而62歲求職者僅獲得5.64分，即年長求職者得分比年輕求職者低百分之八。這折射出評分落差完全源於年齡標籤，而非能力上有差異。即使研究中嘗試透過「強調經驗對創意的價值」或「展示年長者實際成果」來減輕偏見，效果依然有限，反映出年齡刻板印象根深柢固，難以輕易消除。

研究結果進一步揭示，「缺乏適應力」是對年長者最主要的刻板印象，因為人們若相信年長工作者較難適應變化、學習新技能或接受新觀點，便會在潛意識中認定他們不具創意。多數人聯想創造力時，會想到思維靈活、樂於嘗試、敢於挑戰常規；若同時誤信年長者缺乏這些特質，偏見自然產生。筆者認為，這種觀感與媒體、廣告及日常語言中，長期累積的「年齡敘事」所造成的社會負面認知密切相關。

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改變職場文化觀感

筆者認為，香港與其他已發展地區一樣，正面臨人口老化的難題，預計到2046年，香港每3名居民便有1名年滿65歲。政府雖意識到保留年長勞動力的重要性，但職場文化對年長員工的負面看法，往往成為他們繼續就業的關鍵障礙。

筆者認為，若香港致力打造成全球創新科技樞紐，就更應重視員工的創新能力。不少年長專業人士，都展現出其豐富的產業知識、工作經驗與跨世代視野。對企業而言，如未能善用年長員工的創意潛能，將會缺少部分競爭優勢。此外，年長員工若在職場持續遭遇偏見，或選擇提早離開勞動市場，以及避開被標榜為「需要創意」的行業。

因此，各界須正視職場中的年齡偏見。筆者建議，企業應不時舉行減低偏見意識的活動，包括舉辦針對年齡偏見的培訓與工作坊，助員工察覺及杜絕「隱性年齡歧視」。其次，企業應優化招聘與評估流程，如採用匿名審核制度、並由不同背景的評核小組進行評審，以明確標準評估實際技能，將焦點放回個人能力本身。最後，企業可透過展示年長員工的靈活與成長能力，來改變整體職場文化觀感，包括分享「成功案例」、推動年輕員工與年長員工互相學習，並讓年長員工參與創新團隊的項目。

文：嶺南大學市場及國際企業學系助理教授吳佳恩

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