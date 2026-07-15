李建文 - DSE不是人生終點 向夢想前行 走出精彩人生｜牆角寒梅

7月15日，是中學文憑試（DSE）放榜的日子。對每一位中六同學來說，這一天難免既期待，又緊張。然而，筆者想藉着這個日子，與同學分享一句說話：放榜固然重要，但它並不是人生的終點，更不是決定一生的生死戰。

條條大路通羅馬

放榜當天，若成績理想，請懷着感恩的心迎接新的挑戰；若結果未如預期，也請不要灰心，更不要否定自己。（資料圖片）

轉眼間又有一屆中六學生畢業。回想他們6年的中學生涯，最令筆者感恩的不是最終有多少位同學考獲優異成績，而是見證他們一步一步成長。有同學由內向變得自信，有同學由懶散變得自律；有人克服家庭困難，有人戰勝學習上的挫折，也有人在一次次失敗中學會堅持。這些成長，比任何分數都更值得珍惜。

延伸閱讀：李建文 - AI時代不只要「找到答案」 更重視「提出好問題」 教師應怎樣教？｜牆角寒梅

文憑試是一場重要的公開考試，但它只是人生其中一個階段。每一位同學在備戰的日子裏，都曾經努力過、堅持過，也曾經懷疑過自己，甚至流過眼淚。無論最終成績如何，這份努力都是真實存在的，值得為自己鼓掌。

我們常說：「條條大路通羅馬」，今天的社會比以往提供更多元的升學及發展途徑。有人升讀大學，有人選擇高級文憑、副學位、職業專才教育，亦有人先投入職場，再繼續進修。每一條路都有不同的風景，也有不同的成功故事。真正決定一個人能走多遠的，往往不是一次考試的成績，而是他是否願意繼續學習、勇於面對挑戰，並在不同的人生階段不斷提升自己。

延伸閱讀：李建文 - 何謂「教育向光而行」？ 與國內知名教育家交流 本地校長有新啟發｜牆角寒梅

多年來，筆者看見不少校友，當年放榜成績未必最突出，卻憑藉努力、毅力和永不放棄的精神，在不同專業領域找到自己的位置，活出精彩人生。人生不是短跑，而是一場馬拉松；一時的得失，並不能定義一個人的價值。

因此，放榜當天，若成績理想，請懷着感恩的心迎接新的挑戰；若結果未如預期，也請不要灰心，更不要否定自己。給自己一點時間，與老師、家人一起規劃下一步，因為前方仍然有許多不同的選擇和機會。

最後，筆者衷心祝福每一位應屆文憑試考生，都能以平常心迎接放榜，以信心迎向未來。請相信，每一份努力都不會白費，每一段經歷都有其價值。願大家帶着勇氣和希望，繼續向着自己的夢想前行，走出屬於自己的精彩人生。

電郵：[email protected]

撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈不是人生的終點〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<