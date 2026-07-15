林溢欣 - 學習的時機｜中新學林

又一年回到了暑期課程。很多人大概還是試後的心情，覺得尚有餘裕，不爭一時。而事實上，盛夏濕熱的7月，也的確讓人提不起勁。但我們的課堂，偏偏在這個時間悄然地開始——不用過於費力的起始、恰到好處的中文演繹，我相信一切湊合起來，就是學好中文的最佳時機。

不成功，便成仁

除了教出破紀錄的狀元之外、5*、5**人數一直大幅領先，而且得到絕大多數的學生認同。於我，這才是教學多年的最大動力。（資料圖片）

教書多年，很多東西不一樣了。例如以前視公開試是「不成功，便成仁」的重大關卡，現在畢竟太多後路了，很多人都缺少破釜沉舟的鬥志。但轉變不等如正確，也不等如需要妥協。我依然相信，為學生安排最好的教學方向，竭盡全力做一件事，才對得起自己的專業。所以，我依舊每個學年，在筆記和各個專欄留下對學生想說的話；我依舊在課堂內外，努力地讓學生知道公開試值得我們奮鬥，讓自己對未來選擇掌握更大的自主權。

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近來有兩個關於教育的場景印象頗深。一是韓劇《鐵拳教育》主角的一番話，大意就是「今日的一分鐘，往後影響相差數十年」，所以，教育是爭分奪秒而且不容鬆懈的。今日一個看似微不足道的決定，足以影響一個人往後多年的軌跡，從而有了實質的差距。

另一個場景則是網絡片段。街訪問到一個名牌大學生，說起就業前景。他情理兼備，闡述名牌大學的價值，還提到一點：小學像是村人的聚集、中學像是城市人的聚集，但好的大學卻是國際人才的聚集。精英是有他們自己的圈子。這樣說來，不但要考入大學，還應該努力地考進自己能力可達到的、最好的大學。

補習行業質素太過參差，我們常說補習人夾人，其實不全然正確。筆記質素高下、表達能力好壞，真能分出名次，並沒有所謂的人夾人。學歷、配套、演繹，三者缺一不可。我從中文、中史、中國文學文科狀元到中大中文系一級榮譽畢業，然後到研究院，學歷是我之始。這麼多年來，表達能力則是我自負的武器。於是我不斷精進「配套」，務求每個學生都能各取所需。

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三路俱進，多年以來，感恩大家有目可睹，除了教出破紀錄的狀元之外、5*、5**人數一直大幅領先，而且得到絕大多數的學生認同。於我，這才是教學多年的最大動力。

老師其實和學生一樣，都愛別人的認同和肯定。但獲得別人的認可之前，首要是證明自己。心要比夏日熱，燒得燦爛，才有無盡的火光。共勉。

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撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣

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