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洪澍 - 中學校長倡3策略 家校攜手培養學生AI素養｜津中樂道

知識轉移
更新時間：14:11 2026-07-13 HKT
發佈時間：14:11 2026-07-13 HKT

人工智能（AI）發展一日千里，學校教授的不止是技術操作，而是同時培養批判思考、倫理判斷及創意應用，人工智能素養（AI Literacy）對正處於認知結構迅速發展的高小及初中學生尤其重要。

建立判斷能力

學校應與家長代表共同制訂簡單易明的AI使用原則，例如哪些學習任務可以使用AI、哪些需要學生獨立完成及如何標示AI協助的部分等。（作者提供）
學校應與家長代表共同制訂簡單易明的AI使用原則，例如哪些學習任務可以使用AI、哪些需要學生獨立完成及如何標示AI協助的部分等。（作者提供）

若學生未具備AI素養，容易錯誤理解AI的本質，誤以為AI輸出的內容必然正確，從而削弱其分析與判斷能力。學生亦可能形成錯誤價值觀，例如將完成任務視為學習目的，而忽略知識建構的重要過程。這種功利化學習觀念將會在學習、思維與價值發展上對學生產生多方面的負面影響。因此，AI素養應包括負責任地使用科技、懂得評估結果的可信度及善用科技於日常生活中解難，而家庭與學校協作，是成功落實這些素養的關鍵。本文嘗試探討一些策略，讓家校能夠攜手培養學生的AI素養。

延伸閱讀：黃信德 - 數字教育時代 有中學舉辦STEAM Week 將創意化為現實｜津中樂道

策略一：以學生為本建立「家校共同AI使用政策」，學校應與家長代表共同制訂簡單易明的AI使用原則，例如哪些學習任務可以使用AI、哪些需要學生獨立完成及如何標示AI協助的部分等。使用政策應同時包括數碼福祉（Digital Well-being），教導合理使用時間及認識沉迷問題，避免AI變成孩子依賴的工具。

策略二：推行「AI素養親子教育工作坊」，教導家長學會不盲目禁止子女使用AI，亦不完全放任子女使用AI。工作坊應着重數碼倫理與責任教育，讓家長陪同孩子了解「抄襲與學術誠信」、AI生成內容的責任及個人資料保護。

延伸閱讀：黃麗珊 - 如何點燃學習滿足感？不如聽中學校長教路 讓學生變得更主動！｜津中樂道

策略三：推行「家庭AI學習任務」，學校可設計需要家長參與的假期課業，例如「親子AI旅遊規劃」，家長並非監督身份，而是通過參與學習任務，與子女共同分析AI的建議是否合理及可行，有助促進親子互動及深化學習成效。

很多學術研究指出，AI學習並非只在學校課堂內發生，青少年接觸的AI應用不少來自家庭與網絡世界，而家庭行為會直接影響青少年的AI素養。未來的競爭力不在於誰能應用AI，而在於誰能最明智地應用AI。

撰文：聖公會李炳中學校長 洪澍 

本文原標題為〈家校攜手培養學生的AI素養〉

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洪澍簡介:

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為聖公會李炳中學校長。

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