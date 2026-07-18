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張錦芳 - 女兒遭男同學觸碰臀部！家長必學5大應對指南｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：07:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-18 HKT

張教授：

我的女兒10歲，於合唱團學唱歌。有一天，她告訴我被同班男同學觸摸臀部，她感到不舒服，並擔心他會再對自己做出同樣行為。面對這樣的情況，家長應如何處理呢？

馬小姐

家長需要謹慎處理，以確保孩子的安全和心理健康。示意圖
家長需要謹慎處理，以確保孩子的安全和心理健康。示意圖

延伸閱讀：張錦芳 - 7歲女兒過分地保護自己 被弟弟碰一碰腳也覺得是性侵 家長可以點處理？｜護苗信箱

張教授答：

面對女兒被男同學觸摸臀部的事件，家長無疑會感到擔憂和不安。這樣的情況需要謹慎處理，以確保女兒的安全和心理健康。以下是一些具體的處理方法：

  1. 給予支持：首先，聆聽和陪伴是給予女兒支持的好方法。當她告訴你這件事情時，應該耐心地聆聽，並肯定她的感受。同時讚賞她能夠坦白地分享感受，表示你會與她站在同一陣線，例如「讓我們一起想解決方法吧」，這樣可以增強她的信心，讓她感受到你的支持。
  2. 建立安全感：讓女兒明白她在家中是安全的，並且你會全力支持她。與她探討身體的界限，強調無論是男生還是女生，都不應該隨便觸碰別人的身體。這不僅能幫助她理解自己的界限，還能讓她在未來遇到類似情況時，果斷地表達感受。
  3. 一同報告：陪同女兒向老師報告這一事件，讓她有機會說出自己的想法和感受。這不僅能讓老師了解情況，並希望老師能提醒男同學注意自己的行為，與異性保持適當距離。
  4. 尋求專業幫助：如果女兒在這件事情上感到非常困擾，應考慮尋求心理諮詢的幫助，例如社工或心理輔導員。他們可以提供專業的支持，幫助女兒處理情緒，並教導她如何應對未來可能發生的類似情況。
  5. 護苗三寶：教導女兒在遇到性侵犯時要遵循「護苗三寶」：大叫「不要」以引起注意；迅速離開現場，避免進一步的危險；告訴可信任的人，無論是家長或老師。這些簡單的步驟可以幫助她在危險情況下保護自己。

延伸閱讀：張錦芳 - 小一女孩問點解𡃁模穿着性感 家長應該點答？｜護苗信箱

通過開放的溝通、教育和適當的支持，你能幫助她建立自信與安全感。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

撰文：張錦芳教授

本文標題原為〈女兒被男同學觸摸臀部〉。

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張錦芳教授簡介:

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

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