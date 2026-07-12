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韓詠芝 - 社工教路 家長4招培養子女成長型思維｜家長教室

知識轉移
更新時間：11:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-12 HKT

在教養路上，家長常會遇到同一情況：孩子遇到挫折就說「我就是學不會」，或在失敗後快速退縮。家長必須協助子女培養成長型思維（Growth Mindset）。具有成長型思維的人相信，能力可以通過學習與練習提升。當孩子遇到困難時，他們會把困難視為「學習的路徑」，而不是「能力的判決」。相對地，當孩子抱持「固定型思維」（Fixed Mindset），他們會把失敗解讀為自己「不夠聰明/不行」，於是更容易逃避、害怕嘗試，甚至不再努力。家長需跟孩子釐清：「能力不是天生標籤，而是可以慢慢培養的技能。」

聚焦過程

家長可學習以成長型思維稱讚子女，很多稱讚看似鼓勵，卻可能讓固定型思維被強化。（示意圖）
家長可學習以成長型思維稱讚子女，很多稱讚看似鼓勵，卻可能讓固定型思維被強化。（示意圖）

家長可以為子女訂立具成長型思維的目標，目標不止看「結果」，而是聚焦「過程」。可用以下原則訂目標：

  1. 目標要具體、可操作：可把「我要變聰明」改為「每晚做20分鐘數學練習，如有錯題，再做一題類似題目」。
  2. 目標分階段（短、中、長期）：孩子需要看到自己在前進，短期目標讓他們有掌控感，中期目標建立持續性，長期目標提供方向。
  3. 目標要包含「策略」與「時間」：不是只說「加油」，而是問：「你準備怎樣做？如果方法不行，會怎樣調整？」
  4. 把挫折納入計劃：失敗不是意外，而是學習的一部分。可在訂立目標時作預告：「有時候會卡住，那是正常的。我們要找原因，調整下一步。」

延伸閱讀：傅海宜 - 暑假來了！ 社工教路：家長需控制「焦慮警報器」︱家長教室

家長可學習以成長型思維稱讚子女，很多稱讚看似鼓勵，卻可能讓固定型思維被強化。例如「你真聰明」、「你很厲害」，容易讓孩子把表現等同能力，失敗就怕被否定。因此，家長應避免「個人讚美」，更有效的稱讚是「過程讚美」，針對孩子的努力、策略、堅持與改進，例如「你今天練了很久，而且沒有放棄，這點很重要」。

延伸閱讀：梁康民 - 考試成績不似預期？註冊社工傳授家長3招 助孩子蛻變｜家長教室

成長型思維真正發揮作用是在孩子沮喪、懷疑自己的時候。家長可用「提問」代替「判斷」，例如「你覺得哪一步最難？我們可否一起拆解？」當孩子感受到家長相信他可以學會，並願意陪他找方法，才會更願意嘗試與堅持。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

撰文：香港青年協會家長全動網社工 韓詠芝姑娘

本文原標題為〈培養子女的成長型思維〉

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韓詠芝姑娘簡介:

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為韓詠芝姑娘。

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