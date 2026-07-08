潘嘉璇 - 小學生主導學習成果展！親自訴說學習歷程 最想展出甚麼？｜直資育材

我們常問孩子：「今天在學校學了甚麼？老師教了你甚麼？」我自己也這樣問過。但最近，我開始喜歡換一個問題問他們：「你今天想學甚麼？」這個簡單的轉換，讓我去到孩子身邊，嘗試聽見他們的心聲。

如何學習？

孩子可以親自決定要展示甚麼、如何呈現，以及如何向別人訴說自己的學習歷程。（圖片來自該校FB）

人工智能在這數年間急速發展，各式快速學習知識與技能的工具百花齊放。當資訊變得透明、知識變得容易取得時，單純依賴記憶的價值，確實正在改變。作為家長、作為教育者，我們更應該思考：比起孩子「記了多少」，我們是否更關心他們「如何學習」？他們是否會主動尋找答案？是否願意面對失敗並從中反思？是否能把所學運用到新的情境？

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正因這樣，從2025年起，我們將一年一度的學習成果展，改為由學生主導。孩子可以親自決定要展示甚麼、如何呈現，以及如何向別人訴說自己的學習歷程。在眾多準備的瞬間，有兩個片段尤其觸動我。

其一是一位非華裔同學，他展出一篇中文作文。對他來說，這篇文章也許稱不上完美，但卻是他努力得來的成果。那天他在展日分享時，眼中透出自豪與滿足。那一刻我看到的，是一個孩子從不自信走向能夠自我肯定的過程——這比任何分數都寶貴。

另一同學擅長跳拉丁舞，但在成果展的舞台上，他選擇表演爵士鼓。他說想讓大家看到更多不同的自己。當他擊出第一個節拍，全場目光和掌聲，不是對技巧的單純評價，而是對一個正在探索自己的孩子的肯定。

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我看到孩子們因為這個舞台而更有信心、更願意嘗試，也更深信：教育最珍貴的，不止是讓孩子做出一件作品，而是讓他在過程中，慢慢看見更好的自己。

學生主導成果展，不是放任學生自作主張。老師的角色從主導者轉為同行者與引導者。我們設計「成就寶藏卡」，引導孩子回顧：這份作品如何開始？過程中遇到哪些挑戰？你如何克服？這些反思讓展示不再是表面的炫耀，而成為真實的學習紀錄與成長證據。

教育的目標從來不是讓孩子完成一件作品，而是讓他們學會學習。通過學生主導的學習成果展，我看見他們逐步建立的自信、責任感與對未知的好奇。願我們繼續為每個孩子提供這樣的舞台，陪伴他們在學習旅程上一步步向前，成為真正的學習主人。

撰文：和富慈善基金李宗德小學校長 潘嘉璇

本文原標題為〈從「被動學」到「主動學」〉

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