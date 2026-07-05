陳卓禧 - 愛爾蘭必遊Cliffs of Moher 為何遊客從10萬升到150萬？｜卓言絮語

早陣子去了歐遊放空，與讀者暫別數周，中間到愛爾蘭走了一趟，先飛到都栢林落腳，再參加當地旅行團遊覽。

大自然的禮物

Cliffs of Moher是愛爾蘭必遊景點，從都栢林出發，要由東到西橫越整個愛爾蘭島，車程3小時。（網上圖片）

Cliffs of Moher是愛爾蘭必遊景點，從都栢林出發，要由東到西橫越整個愛爾蘭島，車程3小時。筆者大清早不到6點半到了集合地點，怎料已差不多坐滿了兩台旅遊巴士，加上第3台，此處已有上百名來自世界各地的遊客。我旁邊坐着來自內地的小伙子，一個人帶着大疆的運動相機上路，全程基本沒說話，還睡了一大段路。另外一側是一對從美國來的母女，反應活躍，不時跟導遊開玩笑。

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Cliffs of Moher景色十分壯觀，懸崖總長14公里，最高點距海面214公尺，崖壁幾乎垂直直衝大西洋。那天溫度不到攝氏10度，大西洋的海風吹得人也站不穩，在崖頂的感覺是震撼和驚險，要不是沿途有石塊砌的護欄，那肯定很危險。

這裏是大自然的禮物，數千萬年地殼板塊運動把沉積地層變成陡峭岩壁，再經海浪侵蝕和風化，形成海蝕洞、海蝕柱和懸空岩架等壯麗景色。1978年，區域旅遊局搭建簡易石造禮品店、茶屋等設施，全年遊客約10萬人，1992年，郡議會再建設遊客中心，上世紀90年代遊客量突破25萬，但規劃不足、設施不堪負荷造成垃圾和污水污染、遊客隨意靠近崖邊破壞生態和危險等亂象。

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進入本世紀，愛爾蘭國家旅遊局和郡議會出資和貸款，投資3200萬歐羅建成「大西洋邊緣」遊客體驗中心，獲多項國際建築大獎的覆土式綠建築主館隱藏於山坡中，內設地質生態、觀鳥、化石等展示區，以及全景咖啡廳、地質文創和紀念品商店等，景區還配套污水處理廠、大型停車場、接駁車系統、無障礙通道，以及崖邊步道系統，劃定安全觀景區，2011年獲列入UNESCO世界地質公園，現時年遊客量約150萬。

香港也有UNESCO地質公園，而且還有很豐富的其他獨特自然景觀，但近年隨着遊客增多而陸續出現亂象。他山之石，或許可以攻錯。

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撰文：港專學院及香港專業進修學校校長 陳卓禧

本文原標題為〈從10萬到150萬〉

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