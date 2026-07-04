傅海宜 - 暑假來了！ 社工教路：家長需控制「焦慮警報器」︱家長教室

學期結束，各位家長終於可以暫別應付子女學業的作戰日子。但於暑假看見子女睡至日上三竿或整天捧着手機，你的「焦慮警報器」是否又作響？我們常以為是子女懶散惹人發火，但從「家庭系統理論」來看，家庭是互相牽動的情緒生態圈。與其急着管教，不如趁假期先讓自己喘口氣，檢視內心的焦慮指數。

捕捉情緒源頭

下次準備破口大罵前，請先深呼吸，給自己3秒緩衝。（示意圖）

香港社會競爭激烈，家長習慣高度戒備。哪怕放長假，時刻想為子女裝備的壓力依然如影隨形。家庭系統理論指出，壓力過高時，焦慮的大人往往在無意識中，讓這份情緒外溢至身邊的子女。

下次準備破口大罵前，請先深呼吸，給自己3秒緩衝。觀察焦慮何來：是子女真犯大錯，還是你在家長群組看見別人報滿暑期班，自家子女卻在家閒着，產生心慌與比較？當下的怒火是純粹關心子女作息，還是有一部分來自恐懼他開學後會落後？很多時候，所謂「子女有問題」，或許只是大人失去安全感時發出的警報。

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捕捉到情緒源頭後，要學會剎車，拒絕將焦慮投射給子女。「投射」是易傷人的防衛機制，當無法消化對未來的恐懼時，大腦會將其包裝成「為你好」硬塞給下一代。我們不知不覺把對競爭的無力感，外判給只想在假期喘氣的小孩。要改變這種慣性的互動模式，家長需練習「自我分化」，把「我的焦慮」與「子女的行為」分開。家長絕對有權為孩子的將來操心，但這是大人的情緒功課，子女沒有義務承擔。

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若把家庭比喻為一艘船，父母就是發動機，一旦引擎過熱，整艘船便會失去平衡。這個暑假，爸媽不妨學會對自己寬容一點。我們不需要密密麻麻的時間表與全天候監控，允許子女有合理放空、發呆的空間，才是讓家庭保持彈性的潤滑劑。學會安頓內心，不再把無謂的焦慮投射出去，親子間的互動自然會回復從容自在。

情緒穩定、懂得覺察的父母，本身就是給子女最棒的暑假禮物。

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撰文：傅海宜姑娘

本文原標題為〈暑假來了！你的「焦慮警報」響了嗎？〉

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