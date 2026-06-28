潘恩耀 - 火炭藝術圈 兩大陶藝工作室 回憶習陶好去處｜視藝師語

「你曾經在火炭習陶嗎？」在眾多扎根火炭又最為人熟知的陶藝工作室中，陳錦成老師（陳Sir）的「自得窰」與賴志剛老師（賴Sir）的「藝舍」，可謂最具代表性。兩者在火炭藝術圈中相互映襯、各放異彩。

教藝雙全

「藝舍」則是香港規模最大的陶藝教學空間，供學員使用的配備與設施既完備又專業，為學習者提供了優良的學習與創作環境。（資料圖片）

「自得窰」由本港資深陶藝家陳錦成於1996年創立，是一間充滿實驗性與開創性的陶室。上世紀90年代，香港陶藝界仍以電窯創作為主流，「自得窰」已率先向大眾推廣多種燒陶技法，包括樂燒、燻燒、氣窯燒等，為本地陶藝創作打開了新視野。陳Sir為人性情豪邁、不拘小節，其藝術修養與為人處世之道，皆體現在他的作品之中︰造型豐富有力，釉色剛健古樸，每一件作品都飽含溫度與感染力，觸動人心。

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「藝舍」則是香港規模最大的陶藝教學空間，供學員使用的配備與設施既完備又專業，為學習者提供了優良的學習與創作環境。賴Sir製陶技藝精湛，尤其擅長釉色研究，更是香港少數能著書立說、系統傳授製釉理念與方法的陶藝專家。此外，他對推廣藝術文化可謂不遺餘力，常年主持年度盛事「伙炭」藝術家工作室開放日，積極營造火炭的藝術氛圍，讓更多人感受藝術的魅力。

兩位老師皆可謂教藝雙全，教學用心盡力，多年來桃李滿門。最令人難忘的是每當窯火搖曳、光影流動之時，兩位老師總會與學生促膝長談，娓娓道來他們對藝術的憧憬、創作中的逸聞趣事，以及對陶藝的執着與堅守。我們一眾學生，常常沉醉在這充滿藝術氣息的光影之中，流連忘返。

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時光流轉，斗轉星移。如今陳Sir已乘鶴仙遊，由他的弟子將「自得窰」的精神與技藝延續下去，繼續發揚光大；賴Sir亦在去年遷往英國發展，開啟了新的藝術旅程。然而，當年在火炭習陶的點點滴滴，那些與老師、藝友相伴的日與夜，那些在窯火旁的堅持與熱情，永遠是我藝術實踐與人生路上，最珍貴、最難忘的回憶。

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撰文：香港美術教育協會會員、視覺藝術科老師 潘恩耀

本文標題原為〈火炭習陶的日與夜〉。

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