關智權 - 聯課活動X正規課程 如何讓學生反思及應用所學？一於聽校長講解！｜津中樂道

早前，有幸與香港大學陳嘉玉教授交流，她對「體驗式學習」（Experiential Learning）的鑽研及其著作《Assessment for Experiential Learning」》，令我深受啟發。作為校長，我一直深信學習無處不在，並致力與老師一起，把聯課活動與正規課程結合，讓學生走出課室。

學習無處不在

早前，有幸與香港大學陳嘉玉教授交流，她對「體驗式學習」（Experiential Learning）的鑽研及其著作《Assessment for Experiential Learning」》，令我深受啟發。（網上圖片）

以去年我校新成立的醫學會為例，早前醫學會與香港大學醫學院合作，通過VR認識不同的眼疾。最初這只是一項學會活動，其後老師們將活動與高中生物科課程有機結合，讓學生通過VR技術探索眼球，把抽象的眼球構造知識轉化為具體感知。此外，作為一間聖公會中學，學校重視「非以役人，乃役於人」的委身與服務精神。醫學會老師又把VR眼疾活動與服務學習結合，將護眼資訊帶到長者中心及小學，實踐所學、服務社群。

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去年學校應教會邀請，組織高中修讀倫理與宗教科的學生到聖巴拿巴堂，為觀塘區基層小學生補習。我們不希望這只是一項「大姊姊為小妹妹補習」活動，我們希望服務者也能有所得着。因此，老師把活動與倫理與宗教科課程銜接，連繫基督宗教的「愛鄰如己」單元及倫理科「兒童教育權利」課題。聖傑靈同學通過實踐耶穌的教訓，建立同理心與關愛精神。同學在執教鞭過程中，深思基層學生儘管擁有受教育的權利，卻得不到平等的學習資源。是次活動能讓學生體會不同社會階層的需要，這比單在課本上閱讀何謂「關愛」來得更深刻，亦引導學生學會感恩與珍惜現有的資源。

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今年，學校更鼓勵老師在活動中引入Kolb經驗學習模型（Kolb's Learning Model）。該模型強調學習是一個從「具體經驗」（Concrete Experience）到「反思觀察」（Reflective Observation），再到「抽象概念化」（Abstract Conceptualization）與「主動實驗」（Active Experimentation）的循環過程。在此，我們特別看重「反思」這一環——活動結束並非學習的終結，而是思考的開始。通過老師的引導，學生反思自己在服務中的得着，並研究如何把這些得着應用於以後的活動上。當學生學會對經驗進行深度剖析時， 知識能得到內化。

校園內外每個場域，都是學習的機會。只要設計得當，生活無處不學問。

撰文：聖傑靈女子中學校長 關智權

本文標題原為〈走出課室 讓活動成為學習的沃土〉。

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