李建文 - 重塑教育未來 全球轉向到本地實踐｜牆角寒梅

上星期，筆者於本校主持「21世紀教育論壇2026」，與來自本港及海外的教育工作者一同探討未來教育的發展方向。今年論壇以「重塑教育未來：全球轉向到本地實踐」為主題，適逢論壇成立5周年，更出版同名新書，總結5年來教育創新的實踐成果。

21世紀教育論壇2026

此次論壇有幸邀請到香港教育大學校長李子建教授。（圖片來自社創校園FB）

今年圓玄學院成為支持機構之一。此次論壇有幸邀請到香港教育大學校長李子建教授，以及經濟合作暨發展組織（OECD）教育與技能總監Prof. Andreas Schleicher擔任主題演講嘉賓；同時邀請新教育研究院名譽院長、新教育基金會理事長盧志文教授，以及哥倫比亞大學師範學院著名教育學者Prof. Thomas Hatch參與圓桌對談，分享中西方教育理念與實踐經驗，促進教育工作者之間的互學互鑑。

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多位本地及國際學者分享了對未來教育的看法。其中一個重要訊息是：教育不應只是傳授知識，而是培養學生面對未知世界的能力。當人工智能能夠快速提供資訊，甚至協助完成部分工作時，學生更需要具備批判思考、創造力、協作能力，以及解決真實問題的能力。

這些能力並非來自單純背誦課本內容，而是在真實情境中不斷嘗試、反思和成長。正因如此，論壇提出由「全球趨勢」走向「本地實踐」的重要性。教育改革不能停留在理念層面，更需要轉化為校園內具體而持續的行動。無論是科技向善校園、幸福校園、共融校園，還是綠色校園，其核心都是讓學生在真實生活中學習、在參與中成長。

論壇亦多次提及教師角色的轉變。過去，教師主要是知識的傳授者；今天，教師更需要成為學習的引導者、課程的設計者，以及推動改變的創變者。教育工作的價值，不僅在於教會學生答案，更重要的是陪伴他們提出問題、探索世界，並建立面對未來的信心。

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21世紀教育論壇走過5年，見證香港教育界眾多創新實踐，也凝聚了一群願意為教育未來努力的同行者。展望未來，教育面對的挑戰或許會越來越多，但只要始終以學生的成長與幸福為中心，勇於創新、敢於實踐，相信定能為下一代開拓更廣闊的學習天地，共同塑造更美好的教育未來。未來數期專欄，筆者將與讀者分享是次論壇中與多位教育專家的交流與啟發，一同思考教育未來的發展方向。

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撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈5年同行，共塑教育未來〉

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