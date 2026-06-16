梁超然 - 忠臣于謙為何至死？明朝史事引起親子討論 啟發人格教育｜雪中送炭

大寶貝升上中學後，中史成為獨立科目，我自然被編配成她的「溫習拍檔」。回想她年幼時，我曾懷有一個奢望：希望憑藉我講述的歷史故事與趣聞，能令她愛上中史，可惜事與願違。直到最近，她在備考時談及明代忠臣于謙，忽然問我：「點解佢咁傻，會主動交出所有嘢去死？」這一問，令我心頭一震，也成為我們親子對話中最深刻的一刻。

人格的啟蒙

于謙的悲劇提醒我們：歷史不止是王朝興替，更是人格的試煉。（資料圖片）

于謙，年少已才華橫溢，永樂十九年（1421年）考中進士。明英宗時，他因直言彈劾權貴而險些喪命，後得太后庇護重返朝堂。他於年少時寫下千古名篇《石灰吟》，成為其一生剛正不阿的寫照。正統十四年（1449年）爆發土木堡之變，英宗被瓦剌俘虜。他力挽狂瀾，力主抗戰、反對南遷，擁立景泰帝，組織京師保衛戰，粉碎瓦剌軍隊，成功挽救明朝滅亡危機。然而，這位忠直之臣，最終卻在奪門之變後被誣陷致死，成為歷史悲劇。

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女兒的追問更深入：「既然佢功績咁大，為何復辟後的英宗要殺佢？佢能組織保衛戰，唔係代表佢控制咗北京城嘅軍隊嗎？」這些問題正是歷史教育的珍貴時刻。課本或許只簡略提及于謙，但若從人格與做人做事的角度去看，他的故事值得學生深入研習。

于謙的悲劇提醒我們：歷史不止是王朝興替，更是人格的試煉。他的忠直，既是力量，也是弱點；他不懂在皇帝之間「站好邊」，卻選擇了忠於大義。這種選擇，或許在政治上不合時宜，但在人格教育上卻是最值得傳頌的精神。正如《石灰吟》所言：「千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒。」這份堅毅，正是我們希望孩子能理解的生命厚度。

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陪伴女兒溫習，我不再奢望她立刻愛上中史，而是希望她能從這些人物身上學會思考：甚麼是值得堅守的原則？甚麼是面對壓力仍不改初衷的勇氣？歷史課本若能為于謙開一個專頁，讓同學做專題研習，不僅是知識的補充，更是人格的啟蒙。

教育的本質，不在於死記硬背，而在於啟發心靈。于謙的故事，或許只是考試中的一小段，但在親子對話中卻成為一面鏡子，映照出如何看待忠誠、責任與犧牲。女兒的靈魂拷問，或許沒有標準答案，但正因如此，我們才更需要在歷史人物的悲劇中，學會思考何謂忠誠、責任與犧牲。

撰文：寧波第二中學校長 梁超然

本文原標題為〈女兒的靈魂拷問：忠臣于謙為何至死？〉

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