笨泥爸爸 - 爆水管之夜 演活家居危機處理｜父中作樂

家中，半夜，內急醒來，到廁所解決。怎知前腳剛踏出睡房，後腳便踩進水氹！腳底濕漉一片，腦袋一時反應不來：難道還在夢中？忽聞水聲潺潺，打開廁門亮燈一看，登時嚇得魂不附體！

「幸運事件」

大清早把水喉師傅叫來。他檢查面盆下櫃裏面的水管，輕描淡寫地說：「看看，入水管老化，破了個洞，換新的，半小時搞掂。」（網上圖片）

小時候常常發夢水浸，夢醒後發覺是尿牀。這一刻我寧願是這樣，至少只需要清理被鋪……可是現實眼前整個廁所變成一個小池塘，地面至少有兩三吋積水！更恐怖的是，水不知從何處如泉湧出，一端猛向角落渠口流去，另一端開始突破門檻，向客廳溢出！

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耳畔是隆隆水聲，腦內一片混亂。我慌忙把老婆叫醒，由她處理向廁所以外地方突圍的水兵。我踏着浪衝向馬桶，果斷地伸手把座廁後的水掣擰上。然而水沒停歇，不是爆鹹水喉……環目四顧，面盆和浴缸的水龍頭都沒有忘關，水從何來？未及細想，我立刻衝到屋外，到水錶房把大掣先關上再算。

水勢和水聲終於遏止。我大口喘氣，冷靜下來，下一步是善後。兩人四手忙亂，用布和地拖清理積水。家中貓咪看來也被嚇醒，眼碌碌不知主人為何如此慌張。此時，天色已微亮。

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我試過「瀨尿」，亦有處理兒子「尿牀」的經驗，但屋企水浸還是頭一遭。堪跟這經歷比擬的，是兒子小時候幾次半夜忽然大哭，驚醒的我們發現他發燒，連忙收拾細軟，星夜搭的士到急症室，同樣慌張的心情，同樣熬到天亮。

大清早把水喉師傅叫來。他檢查面盆下櫃裏面的水管，輕描淡寫地說：「看看，入水管老化，破了個洞，換新的，半小時搞掂。」

唉，小小一個洞換來半晚驚嚇，我說是倒霉，他卻說是幸運：「第一是爆淡水喉不是鹹水喉；第二是爆的位置在肉眼可見的位置；第三是爆的時候有人在家。」我捏一把汗，心裏改呼好彩。

我把這件「幸運事件」告知遠方的兒子：「待你回來，全家一起演習家居危急情況處理方法。」

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

本文原標題為〈爆水管之夜〉

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