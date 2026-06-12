方奕展 - 家校同行：價值觀教育從家庭開始｜來論

教育局在2026年4月公布的《價值觀教育課程架構》（《課程架構》）（2026），以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為願景，期望學生能在尊重傳統文化的基礎上，建立正面的人生態度與國際視野，協助學生在不同的成長階段，通過不同的學習經歷，培育他們正確的價值觀和態度。《課程架構》不僅為學界提供了規劃課程的清晰方向，更讓家長與社會各界明確了解多管齊下對推動價值觀教育的積極作用。

價值觀教育課程架構

價值觀教育旨在協助子女建立同理心、誠信、責任感和尊重他人等核心價值，以及培養他們對生命的積極態度及對國家和香港的情懷。（圖片來自教育局）

在各持份者當中，家長的角色至關重要。家長是子女價值觀教育的啟蒙者和引導者。家庭氛圍對子女建立正確價值觀和態度有深遠影響。價值觀教育旨在協助子女建立同理心、誠信、責任感和尊重他人等核心價值，以及培養他們對生命的積極態度及對國家和香港的情懷。這些素質對子女的全人發展十分重要，家長持續的關心、陪伴與正向引導能提升子女的心理韌性，使他們在面對逆境時，能更從容應對。我們鼓勵家長多與子女交流，加強親子溝通、與子女建立信任和了解，了解他們在學校及社交生活中的想法與感受，引導他們明辨是非、關心社群，並欣賞他人的努力與付出。家長亦可透過與子女一起參與義工活動、鼓勵子女反思自己的行為和決定，以培養其正確價值觀。此外，家長在日常生活中應樹立正直和尊重他人的榜樣，透過身體力行地實踐正確價值觀，讓子女能從中學習，有助減低子女日後出現不當行為的機會。

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面對現今社會環境急速轉變、科技快速發展，家庭與學校更須同心攜手，共同肩負育人的責任。學校在課程中加強中華文化學習、生命教育、性教育、健康生活教育和可持續發展教育的相關內容和學習元素，並與時俱進地培養媒體和資訊素養（包括人工智能〔AI〕素養）、學生的國際視野和「構建人類命運共同體」意識，透過「有機結合、自然連繫」的方式靈活地融入課堂內外的學習，讓學生在多元學習經歷中深化對中華文化和傳統美德的認同，培養明辨是非的能力，建立正確的價值觀、人生觀和世界觀，以及對國家和世界的責任感。家長可主動與教師交流，了解學校的育人目標及價值觀教育的發展重點，並在家鞏固和延伸相關的學習，將課堂所學轉化為日常生活的實踐。同時，學校亦應透過家校合作，支援家長培養子女正確的價值觀。當學校與家庭教育的方向一致，才能相輔相成，讓青少年把正確價值觀內化為個人品格和行為習慣。

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家校同行，始於溝通，成於協作，終於育人。總括而言，家長對學校價值觀教育的支持與配合，是培養子女正確價值觀和態度的關鍵。讓我們繼續與學校共同努力，培養孩子的良好品德，促進他們健康成長，並裝備他們以積極的態度，迎接未來的各種挑戰！

撰文：家庭與學校合作事宜委員會主席、課程發展議會價值觀教育常務委員會委員 方奕展

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