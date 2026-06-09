湯皓勛 - 外評視角下課堂蛻變：從「教學常規」到「淬煉好課」︱來論

今年4月底，筆者十分榮幸首次以外間評核人員的身份參與外評。這次歷練讓筆者得以站在客觀的專業視窗，透視友校師生的學與教互動。觀課過程不僅是教學技術的臨床診斷，前線師生在課堂沉澱的「顯證」更像是一面明鏡，深刻折射出學校如何將宏觀的關注事項，具體轉化為微觀的課堂風景。外評之核心價值非為考核，而是通過專業交流，共同探尋如何回歸以生為本的初心，淬煉一堂好課。

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「高質素課堂應以培養願意學、主動學、持續學的終身學習者為依歸」 資料圖片

課堂激活「學生能動性」

要成就高效好課，關鍵在於能否有效引發並維持學生的學習動機。根據筆者觀課的經驗，成效顯著的優質課堂皆具備「學生高參與度」的特徵，箇中關鍵在於教師能否打破傳統「教師主導」的框架，釋放學生對課堂的「擁有感」與「主動性」。這正呼應了經濟合作與發展組織（OECD）「2030學習羅盤」的核心理念——將「學生能動性」（Student Agency）視為未來發展的戰略方向。

因此，高質素課堂應以培養願意學、主動學、持續學的終身學習者為依歸。教師需開放心胸，靈活施教：課前引導學生進行翻轉預習；課堂引入則着重深刻體驗，通過真實且生活化的案例啟發討論；同時藉實作活動培養慎思明辨、溝通協作及解決問題等共通能力。當學生能動性成為常態，好課自然水到渠成——課堂充滿積極的學習氛圍，學生不再是被動的接收者，而是主動的答問者與深刻的提問者，讓知識在思辨中深化。

教學兼顧常規與多樣性

呼應「淬煉」之意，課堂常規乃教學基石。高效課堂的學生皆建立了良好學習習慣，如做好預習及適時摘錄重點。然而，若要從「常規」躍升為「好課」，學與教策略更應多元並進，並聚焦兩大核心：

直擊學習難點：教學必須緊扣學生的痛點，因應班別或小組進程調適內容。理想做法是照顧學生的不同學習風格（如VARK模式）來編設教案或導學案，確保每項課堂設計皆精準對焦學習目標，避免流於形式化的「偽互動」。

靈活分層教學：靈活涵蓋開放式與閉端式問題，從教學內容、過程及環境進行系統性調適。過程中善用「鷹架教學」、提供提示卡，並為能力較佳者設立挑戰題，再配合有效的追問與轉問，真正做到「照顧學習多樣性」，讓不同能力的學生皆能獲得專業的牽引與突破。

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台下十年功的教育匠心

一堂好課絕非孤立存在，它與學校的整體發展關注事項（如近年銳意發展的數字教育、價值觀教育等）互為表裏。外評是一場專業的臨床診斷，而好課的誕生，則是學校長年深耕自評循環的自然綻放。筆者由衷推薦前線同工參考自主學習書籍及文獻，如Zimmerman的理論及「四學架構」，以學生的學習及成長為本，建立有系統、有靈魂的學與教策略。唯有平日將學生能動性化為常態，學校方能以不變應萬變，藉自評的內省蓄力與外評的外部賦能，雙軌並引，啟迪專業蛻變，成就持續發展之路。



聖公會聖西門呂明才中學校長、外間評核人員、行政長官卓越教學獎獲獎教師

湯皓勛

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