陳月平 - 為書籍披上衣裳丨教評心思

書籍承載着文字的溫度、傳遞着知識的魅力。我校圖書館繼溫暖的購書團活動後，展開書衣手作工作坊，讓學生親手為書籍披上衣裳，在簡單的手作過程中，領略守護書本、揭開閱讀的真義。

沉浸着書卷氣息

活動落幕，每位同學都為自己的心愛的書本披上了專屬的詩意衣裳。（圖片由作者提供）

書衣工作坊不需要工具或複雜的步驟，是最質樸純粹的手作，只需要一張紙。活動當天，同學各自攜帶一本自己心愛的書本赴約，有的同學帶來剛購買的，有的攜帶經典名著，書冊厚薄、新舊、大小不一，但皆為他們的心愛書籍。

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老師特意為這活動選購了印滿《蘭亭集序》的紙張——充滿墨香與詩意，讓這場簡單的手作活動，沉浸着濃厚的書卷氣息。

對大多數同學而言，這是人生中第一次親手為書本披上衣裳。一開始，不少同學手足無措，對折、包覆、收邊的技巧全然陌生，要將一張平整的紙張，貼合書本的輪廓，變成合身的書衣，並非想像中那般容易。有人折邊參差不齊，有人包覆鬆散不服貼，還有人反覆調整仍不得要領，現場滿是認真摸索的身影。

陌生的手作過程，讓同學自然而然地相互幫助、彼此互助。熟練一些的同學主動分享折疊技巧，耐心幫助身邊的同學調整書衣角度；在互相指正的溫暖氛圍中，原本生疏的動作逐漸熟練。雙手小心翼翼地對待手中的紙張與書本，每一折、每一步都似在與書本對話。

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活動落幕，每位同學都為自己的心愛的書本披上了專屬的詩意衣裳。印着古雅文字的書衣，包裹着溫暖的手作溫度，也承載着他們對書籍的喜愛之心。

這場簡單的工作坊，不僅是一次有趣的手作體驗，更是一場動手的閱讀之旅。希望藉此活動讓學生懂得，珍惜書籍是藏在細微的行動裏：輕翻慢閱、妥善存放、用心保護，不折頁、不塗畫、不損毀。懷着這份手作的溫柔與初心，善待每一本書籍，在墨香浸潤中好好閱讀、慢慢品味，讓每一冊書本都能長久綻放知識的光芒。

文：陳月平

作者為裘錦秋中學（屯門）校長、教育評議會執委。

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