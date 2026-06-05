黃忠波 - 從掌握到創新 培養AI時代的資優領袖︱資優人語

人工智能（AI）技術已深深融入我們的日常生活。作為本港資優教育的主要推動者，我時常思考一個問題：當AI成為新一代不可或缺的「夥伴」，我們應如何為資優學員做好準備，成就他們成為具備數字素養的未來領導人才？

掌握、融合、創新

對新世代而言，AI不再是科幻小說概念，而是他們每日使用的工具，甚至已成為「協作者」。（示意圖）

對新世代而言，AI不再是科幻小說概念，而是他們每日使用的工具，甚至已成為「協作者」（collaborator）。生成式AI、智慧學習系統及各類AI應用，均以前所未有的速度改變他們的學習模式、工作方式，甚至是生活習慣。作為教育工作者，我們關注的不止是技術層面，而是下一代能否擁抱AI、理解AI，並發展出與AI共同工作與生活的思維模式。

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因應社會的急速變化和實際需求，學苑正積極以「掌握、融合、創新」3個階段發展路徑，有系統地培育學員的潛能與AI素養。

第一階段「掌握」：讓學員深入了解AI本質，包括運作原理、優勢以至局限，讓學員懂得駕馭AI，以能夠正確及建設性地應用AI，促進學習及解決問題。

第二階段「融合」：促進學員學習與AI相關的核心知識與技術。學員嘗試建構伺服器、設計AI模型，學習進階知識，同時鍛煉他們的分析、溝通、解難及自我管理等共通能力。

第三階段「創新」：通過不同的學習活動及場景，學員可實踐已習得的AI知識及技能，並為社會作出正面的貢獻，例如支援弱勢社群、改善城市規劃，或提出創新方案解決社會問題。

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學苑正逐步把學與教的重心從教授AI知識及技術，轉向培育「數碼領導力」及「社會問題解決能力」。課程涵蓋AI相關的法規、倫理、數據私隱、網絡安全等主題。我們期望學員能成為一個具備道德倫理意識、負責任運用AI的創造者與領導者，為社會創造正面改變。

要培育資優生，單靠課程並不足夠。我們亦期望建構一個完整的教育生態系統：教師提供專業、深入的創新科技指導，家長則在情感與資源上成為學生的堅實後盾。只要學校、家庭、學苑三方緊密合作，我相信必能讓資優學員在AI世代走得更遠。

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文：黃忠波

作者為香港資優教育學苑助理院長（課程），關注資優學生的成長。

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