李建文 - 讓機會成為成果 ︱牆角寒梅

近月，筆者前往新加坡參與「Access社會流動性峰會」論壇（Access Social Mobility Summit）。是次交流聚焦於一個值得所有教育工作者深思的課題——社會流動（Social Mobility）。在多場論壇及專題分享中，來自教育界、企業界及社會服務界的講者共同探討：在資源分配不均、科技急速發展的時代，我們如何讓每一位學生都擁有改變命運的機會？

改變人生的重要階梯

在多場論壇及專題分享中，來自教育界、企業界及社會服務界的講者共同探討：在資源分配不均、科技急速發展的時代，我們如何讓每一位學生都擁有改變命運的機會？（資料圖片）

過去，社會大眾常相信教育是改變人生的重要階梯。然而，不少研究顯示，今天影響一個孩子未來發展的因素，早已不止是學業成績。家庭背景、成長環境、人際網絡、自我效能感，甚至對未來的想像能力，都深深影響着一個人的發展軌跡。

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論壇中有一個觀點令筆者印象深刻。講者指出，貧窮不但是經濟資本的缺乏，更是社會資本的不足。有些孩子從小就能接觸不同專業人士，擁有豐富的人脈與資訊來源；但亦有不少學生即使努力讀書，卻因缺乏適當引導，而看不到更廣闊的可能性。因此，要真正促進社會流動，不僅要提供資源，更要幫助學生建立視野、連結機會，並相信自己擁有改變未來的能力。

另一場題為「從機會到成果」的討論則進一步指出，成功不應只有一種定義。長久以來，社會往往以考試成績、入讀名校或高收入職業作為衡量成功的標準。然而，真正的成功，應包括一個人是否具備面對逆境的韌性、持續學習的能力，以及選擇自己人生方向的自由。

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這與本校一直推動的教育理念不謀而合。我校相信，每位學生都擁有獨特的天賦與潛能。教育的責任，不是把所有學生塑造成同一個模樣，而是幫助他們發現自己的價值，找到屬於自己的道路。當學生能夠相信自己、欣賞自己，便有勇氣突破環境限制，追尋夢想。

作為教育工作者，我們無法改變學生的出身，但我們可以改變他們看待自己的方式；我們未必能為他們鋪平所有道路，但可以陪伴他們走過重要的成長歷程；我們未必能保證每一位學生都成功，但可以確保每一位學生都被看見、被支持、被相信。

在下一篇文章，筆者將分享與新加坡兩間NGO深度訪談的成果，並聚焦討論「教育機會不平等」如何影響當地的社會流動性。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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